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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Manisa'da Hızlı Tren Müjdelerini Verdi

Bakan Uraloğlu, Manisa'nın hızlı tren projesiyle gelişeceğini açıkladı. 2027'de tamamlanacak proje ile önemli zaman tasarrufu sağlanacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Manisa'da Hızlı Tren Müjdelerini Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Manisa'daki AK Parti Toplantısında Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hızlı tren projesi kapsamında Manisa'nın ulaşım altyapısını güçlendireceklerini belirtirken, "Manisa'yı hızlı trenle de buluşturmuş olacağız. Etap etap yapımına süratle devam ediyoruz. İnşallah 2027 yılı içinde tamamlayarak hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Hakkında Bilgiler

Uraloğlu, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi hakkında detaylar vererek, mevcut demiryolu güzergahının önemli oranda kısalacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye düşecek ve seyahat süresi 14 saatten yaklaşık 3,5 saate indirilecek. Ayrıca, Ankara-Manisa arası seyahat süresinin de 11 saat 45 dakikadan yalnızca 2 saat 50 dakikaya düşeceğini duyurdu.

Geçmiş Başarılar ve Gelecek Vizyonu

Bakan Uraloğlu, son 22 yıl içinde Türkiye'de ulaştırma ve iletişim altyapısına yapılan yatırımların toplamının 277 milyar dolar olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüksek hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'da 6, dünya genelinde ise 8. sırada olduğunu dile getirdi. Ayrıca, havacılık sektöründe de büyük gelişmeler kaydedildiğini, aktif havaalanı sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı.

AK Parti'nin Vizyonu ve Hizmet Felsefesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da toplantıda partinin ortak akla verdiği önemi vurguladı. Siyasetin sorumluluk üstlenme biçimi olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, “Millete efendilik değil, hizmetkar olma düsturu ile yola çıktık.” şeklinde konuştu.

Toplantıda, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, milletvekilleri Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç ve Murat Baybatur da katılarak görüşlerini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da eşlik etti. Uraloğlu, salon önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

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