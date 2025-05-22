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Uluslararası Aile Forumu'nda Doğum Hızı Düşüşü ve Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları Tartışıldı

Uluslararası Aile Forumu'nda doğum hızındaki düşüş ve cinsiyet değişikliği tartışıldı. Uzmanlar ciddi sorunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:47
Uluslararası Aile Forumu'nda Doğum Hızı Düşüşü ve Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları Tartışıldı

Uluslararası Aile Forumu'nda Acil Konular Masaya Yatırıldı

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu ve "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu, önemli meseleleri ele alıyor. Forumda konuşan Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Türkiye'nin doğurganlık hızının 1.48 ile birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığını vurgulayarak, bu durumun ciddi bir beka sorunu olduğunu belirtti.

Doğurganlık Hızındaki Düşüş

Prof. Dr. Bayraktar, doğurganlık hızının 2.1'in altında olması nedeniyle Türkiye'nin, Fransa, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerle yarışamadığını ifade etti. "Temel nedenler; evlilikten kaçınma, çocuk sahibi olmaktan imtina etme ve tek çocukla yetinme" şeklinde sıraladığı faktörlerin, toplumda köklü değişimler yarattığını aktardı.

Cinsiyet Değişimi Tartışmaları

Bayraktar, son yıllarda artan cinsiyet değişikliği taleplerine de değinerek, mevcut durumun bir "cinsiyet hoşnutsuzluğu salgını" oluşturduğunu kaydetti. Üstelik cinsiyet değiştirme ameliyatlarının, ortalama 25-28 yıl ömür kısalmasına yol açtığını belirtti. Bu süreçlerde gençlerin kendilerini ikili cinsiyet sisteminin kalıplarına hapsolduklarını ifade etti.

Ekonomik ve Sosyal Faktörler

Bayraktar, evlilik sayılarındaki düşüşte ekonomik nedenlerin öne çıktığını, fakat tarihte yaşanan savaş, salgın ve kıtlık dönemlerinde bile evlilik oranlarının bu kadar düşmediğini vurguladı. Evlilik yaşının gecikmesi ve geç gebelik ise doğurganlık üzerinde büyük etkiler oluşturmakta.

Bilinçlenmede Önemli Adımlar

Cinsiyet ve doğurganlık konularında toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini savunan Bayraktar, ebeveynler ve eğitimcilerin bu süreçte aktif bir rol almasını önerdi. Ayrıca, sosyal medya ve dijital dünyanın etkilerinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu forumda ele alınan konular, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi adına attıkları önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Anadolu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu, İstanbul'da başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden Prof. Dr. Zeki Bayraktar, foruma katılarak konuşma yaptı.

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