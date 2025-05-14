Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 25. Yılında Sinemaseverlerle Buluşuyor

Festival, Çeyrek Asırlık Bir Kültürel Köprü

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13-18 Haziran tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, Almanya ile Türkiye arasında bir “kültürel köprü” olma misyonunu üstlenmiş durumda.

Hüseyin Sıtkı: Sinema Göçmenlerin Meydan Okuması

Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirilen basın toplantısında festival başkanı Hüseyin Sıtkı, festivalin köklü geçmişine dair bilgiler paylaştı. Sıtkı, bunun yalnızca bir kültür etkinliği değil, aynı zamanda göçmenlerin sinema aracılığıyla gerçekleştirdiği bir “meydan okuma” olduğunu vurguladı.

“Kendi kültürümüzü tanıtmak ve iki ülke arasında kültürel dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu yolculuk, günümüzde evrensel değerleri savunan güçlü bir platform haline gelmiştir.” dedi.

Sinema Farklı Kültürleri Buluşturan Bir Araç

Sıtkı, Almanya'ya 44 yıl önce göç ettiğini belirterek, “Sinema, farklı kültürleri buluşturmanın en güçlü yollarından biridir. Türk sinemasının yurt dışında daha görünür olması için bu festivali hayata geçirmeye karar verdim.” ifadelerini kullandı. Festival boyunca şimdiye dek 1000'in üzerinde Türk filmi gösterildi ve 750'den fazla sanatçı ağırladı.

Önemli Etkinliklerle Zenginleşiyor

Festival, sadece film gösterimleriyle değil, çeşitli etkinliklerle de dikkat çekiyor. 2009'dan bu yana düzenlenen “Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması” ile genç sinemacılara destek sağlarken, 2013'te başlatılan “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Yarışması” gibi projelerle farklı kültürel bakış açılarını da bir araya getiriyor.

Onur Ödülleri ve Finaldeki Filmler

Bu yılki festivalde, usta oyuncular Suna Keskin, Ahmet Mekin, Şerif Sezer, Güven Kıraç, yönetmen Biket İlhan ve Almanya'da tanınan sinema oyuncusu Erden Alkan “Onur Ödülü”ne layık görüldü. Festivalde gerçekleştirilecek kapanış galasında ayrıca “Vefa Ödülü”, tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin adına kızı Pelin Öztekin'e takdim edilecek.

Festival öncesinde yapılan basın toplantısında bu yıl finale kalan filmler de açıklandı. “Alman Sinemacılar Gözüyle Ulusal Uzun Metraj Yarışması”, “Ulusal Belgesel Film Yarışması” ve “Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması” kategorilerinde finale kalan eserler tüm sinemaseverlerin ilgisini çekti.

Teması: Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler

Festival bu yıl “Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler” temasıyla açılacak. İlk film olarak “Bir Cumhuriyet Şarkısı” gösterilecek. Ayrıca, açık hava gösterimleri ve kültürel diyalog atölyeleri ile toplumsal etki oluşturması hedefleniyor.

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Frankfurt’un yanı sıra Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach ve Rodgau gibi birçok şehirde gerçekleştirilecek gösterimlerle Türk sinemasını Almanya'nın dört bir yanına taşıyacak.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali"nin basın toplantısı Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirildi. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali"nin basın toplantısı Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirildi. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, toplantıya katılarak konuşma yaptı.