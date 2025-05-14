DOLAR
38,73 -0,06%
EURO
43,45 -0,49%
ALTIN
3.964,71 0%
BITCOIN
4.007.995,01 0,14%

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 25. Yılında Sinemaseverlerle Buluşuyor

25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13-18 Haziran'da Türk sinemasını Almanya'da tanıtacak.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 20:12
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 25. Yılında Sinemaseverlerle Buluşuyor

Festival, Çeyrek Asırlık Bir Kültürel Köprü

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13-18 Haziran tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, Almanya ile Türkiye arasında bir “kültürel köprü” olma misyonunu üstlenmiş durumda.

Hüseyin Sıtkı: Sinema Göçmenlerin Meydan Okuması

Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirilen basın toplantısında festival başkanı Hüseyin Sıtkı, festivalin köklü geçmişine dair bilgiler paylaştı. Sıtkı, bunun yalnızca bir kültür etkinliği değil, aynı zamanda göçmenlerin sinema aracılığıyla gerçekleştirdiği bir “meydan okuma” olduğunu vurguladı.

“Kendi kültürümüzü tanıtmak ve iki ülke arasında kültürel dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu yolculuk, günümüzde evrensel değerleri savunan güçlü bir platform haline gelmiştir.” dedi.

Sinema Farklı Kültürleri Buluşturan Bir Araç

Sıtkı, Almanya'ya 44 yıl önce göç ettiğini belirterek, “Sinema, farklı kültürleri buluşturmanın en güçlü yollarından biridir. Türk sinemasının yurt dışında daha görünür olması için bu festivali hayata geçirmeye karar verdim.” ifadelerini kullandı. Festival boyunca şimdiye dek 1000'in üzerinde Türk filmi gösterildi ve 750'den fazla sanatçı ağırladı.

Önemli Etkinliklerle Zenginleşiyor

Festival, sadece film gösterimleriyle değil, çeşitli etkinliklerle de dikkat çekiyor. 2009'dan bu yana düzenlenen “Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması” ile genç sinemacılara destek sağlarken, 2013'te başlatılan “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Yarışması” gibi projelerle farklı kültürel bakış açılarını da bir araya getiriyor.

Onur Ödülleri ve Finaldeki Filmler

Bu yılki festivalde, usta oyuncular Suna Keskin, Ahmet Mekin, Şerif Sezer, Güven Kıraç, yönetmen Biket İlhan ve Almanya'da tanınan sinema oyuncusu Erden Alkan “Onur Ödülü”ne layık görüldü. Festivalde gerçekleştirilecek kapanış galasında ayrıca “Vefa Ödülü”, tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin adına kızı Pelin Öztekin'e takdim edilecek.

Festival öncesinde yapılan basın toplantısında bu yıl finale kalan filmler de açıklandı. “Alman Sinemacılar Gözüyle Ulusal Uzun Metraj Yarışması”, “Ulusal Belgesel Film Yarışması” ve “Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması” kategorilerinde finale kalan eserler tüm sinemaseverlerin ilgisini çekti.

Teması: Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler

Festival bu yıl “Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler” temasıyla açılacak. İlk film olarak “Bir Cumhuriyet Şarkısı” gösterilecek. Ayrıca, açık hava gösterimleri ve kültürel diyalog atölyeleri ile toplumsal etki oluşturması hedefleniyor.

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Frankfurt’un yanı sıra Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach ve Rodgau gibi birçok şehirde gerçekleştirilecek gösterimlerle Türk sinemasını Almanya'nın dört bir yanına taşıyacak.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali"nin basın toplantısı...

Bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali"nin basın toplantısı Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirildi. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali"nin basın toplantısı...

Bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali"nin basın toplantısı Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirildi. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu
2
Hatay'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor
4
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City
5
İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!
6
Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?
7
Tez-Koop-İş, Bakanlık Önünde Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!