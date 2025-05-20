Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Katkıları Raporu Yayınlandı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Katkıları" başlıklı rapor, uluslararası öğrencilerin Türkiye ekonomisi ve diplomasi üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş'in Değerlendirmeleri

Toplantıda konuşan SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş, uluslararası öğrencilerin yalnızca eğitim ziyaretçileri olmadığını, aynı zamanda stratejik sermaye ve küresel ilişkiler açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı. Miş, "Türkiye, uluslararası öğrenci sayısı bakımından son 10 yılda ciddi bir ivme kazanmıştır. 2013'te uluslararası öğrenci sayısı 50 binin altındayken, 2024 itibarıyla bu rakam 350 binin üzerine çıkacaktır" dedi.

Miş, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim alarak, geldikleri ülkelerdeki ekonomik, diplomatik ve kültürel köprüler kurduğunu açıkladı. Ayrıca, bu öğrencilerin Türkiye'de edindikleri deneyimlerin, kendi ülkelerinin üst politikalarında görev almalarına zemin hazırladığını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in Açıklamaları

Abdullah Eren, dünyada uluslararası öğrenci sayısının 8 milyona yaklaştığını, Türkiye’deki sayının ise 350 bin 400 olduğunu belirtti. Ayrıca, öğrenci ikamet ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, Amerika’daki üniversitelerde uygulanan sistemin Türkiye'de de hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Eren, özellikle Balkanlar'dan gelen uluslararası öğrenci sayısındaki düşüşe işaret ederek, bu durumu iş gücü talebinin artışına bağladı. Geliştirilecek özel stratejilerin gerekli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Öğrenci Sayıları ve Ülke Dağılımı

Raporda, dünyada yaklaşık 6 milyon 859 bin 426 uluslararası öğrenci olduğu belirtildi. Bu öğrencilerin en çok geldiği ülkeler arasında Çin, Hindistan ve Özbekistan bulunuyor. Türkiye, 60 bin 322 uluslararası öğrenci ile 25. sırada yer alıyor.

2024 verilerine göre, Türkiye uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında 7. sırada bulunuyor ve uluslararası öğrenci oranı, tüm öğrencilerin %5’ini oluşturuyor.

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Arasındaki Dağılım

Rapora göre, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin %67,23'ü devlet üniversitelerinde, %31,93'ü vakıf üniversitelerinde eğitim görüyor. En fazla uluslararası öğrenci barındıran ülkeler arasında Suriye, Azerbaycan ve Türkmenistan yer almakta.

Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci barındıran bölge Marmara Bölgesi olup, 155 bin 115 öğrenci ile toplam öğrenci sayısının %46,11’ine ev sahipliği yapıyor.

En Çok Uluslararası Öğrenci Barındıran Üniversiteler

Uluslararası öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yer almaktadır. İstanbul'daki vakıf üniversiteleri arasında ise İstanbul Medipol Üniversitesi öne çıkmaktadır.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Toplum ve Medya Direktörlüğünce hazırlanan "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Katkıları" başlıklı rapor açıklandı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Toplum ve Medya Direktörlüğünce hazırlanan "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Katkıları" başlıklı rapor açıklandı.