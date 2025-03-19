Ürdün, Mısır, Umman ve Kuveyt'ten İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısına Sert Tepki

Ürdün, Suriye’nin güvenliğinin, istikrarının ve egemenliğinin yanında olduğunu belirtirken, uluslararası topluma İsrail'in yasa dışı saldırılarına son vermesi için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Mısır'dan Sert Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı da saldırıları, “tehlikeli bir tırmanış ve Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlali” olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu saldırıların oldu bitti politikasının bir uzantısı olduğu ve Tel Aviv'in bölgedeki gerilimi artırma konusundaki ısrarını yansıttığı belirtildi.

Mısır ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail'in süregelen ihlallerine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Umman ve Kuveyt'ten Ortak Tepki

Umman Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin Dera iline düzenlenen saldırının toprak egemenliğini hedef alan yeni bir ihlal olduğunu belirtti. Umman, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuku tanımaması ve bölgedeki gerilimleri artırmasına son vermesi için derhal müdahale etmesi çağrısını yineledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da saldırıları uluslararası hukukun ve BMGK Antlaşması'nın açık ihlali olarak kınadı. Kuveyt, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, BMGK'ya uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etme çağrısında bulundu.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 17 Mart akşamı Dera'ya düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.