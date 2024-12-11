DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,61 -0,01%
ALTIN
3.045,76 0,03%
BITCOIN
3.518.448,31 0,36%

Ürdün ve BAE'den Suriye'nin Güvenliğine Vurgu

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Suriye halkının tercihine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 22:49
Ürdün ve BAE'den Suriye'nin Güvenliğine Vurgu

Ürdün ve BAE'den Suriye'ye Destek Mesajı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye'nin güvenliğinin sağlanması ve halkın tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İki lider, bu konudaki görüşlerini Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda paylaştı.

Suriye Halkının Tercihleri Önemli

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah ve Bin Zayid, Suriye'deki güncel gelişmeleri değerlendirerek, ülkenin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğü konularında fikir birliğine vardı. Söz konusu istikrarın, yalnızca Suriye için değil, aynı zamanda Arap dünyası ve bölge ülkelerinin stratejik çıkarları açısından da önem taşıdığı kaydedildi.

Gazze ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler

Kral Abdullah, ayrıca Gazze'deki İsrail saldırılarının durması ve insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının başarılı olabilmesi için de gereken çabaların gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Suriye'deki Son Durum

Suriye'de 27 Kasım itibarıyla rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirilmiştir. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde çatışmalar devam etti. Başkent Şam'a giren gruplar, halk destekli bir hareketle Esad rejiminin kontrolünü büyük ölçüde kaybetmesine yol açtı.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi ve Beşşar Esad, başkentten kaçmak zorunda kaldı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu'nun Aralık ayında başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu, Tel Rıfat ilçe merkezinin PKK/YPG'den kurtarılmasıyla sonuçlandı. Bu operasyon, Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvalarının temizlenmesi sürecinin önemli bir parçası oldu.

İLGİLİ HABERLER

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Etiyopya ve Somali, Ankara Bildirisi ile Ortak Refah İçin Anlaştı
2
Ticaret Bakanı Bolat: İran ile Ticaret Hedefimiz 30 Milyar Dolar
3
BM Genel Kurulunda Türkiye'den İsrail'e Sert Mesajlar
4
Etiyopya ve Somali Arasındaki Ankara Bildirisi: Müzakere Takvimi Belirlendi
5
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da Asayiş Uygulamasını Denetledi
6
İzmir'de Arkadaş Kavgası Kanla Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
7
Etiyopya ve Somali'den Önemli İşbirliği Açıklaması: Ankara Bildirisi

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin