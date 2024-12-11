Ürdün ve BAE'den Suriye'nin Güvenliğine Vurgu

Ürdün ve BAE'den Suriye'ye Destek Mesajı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye'nin güvenliğinin sağlanması ve halkın tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İki lider, bu konudaki görüşlerini Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda paylaştı.

Suriye Halkının Tercihleri Önemli

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah ve Bin Zayid, Suriye'deki güncel gelişmeleri değerlendirerek, ülkenin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğü konularında fikir birliğine vardı. Söz konusu istikrarın, yalnızca Suriye için değil, aynı zamanda Arap dünyası ve bölge ülkelerinin stratejik çıkarları açısından da önem taşıdığı kaydedildi.

Gazze ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler

Kral Abdullah, ayrıca Gazze'deki İsrail saldırılarının durması ve insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının başarılı olabilmesi için de gereken çabaların gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Suriye'deki Son Durum

Suriye'de 27 Kasım itibarıyla rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirilmiştir. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde çatışmalar devam etti. Başkent Şam'a giren gruplar, halk destekli bir hareketle Esad rejiminin kontrolünü büyük ölçüde kaybetmesine yol açtı.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi ve Beşşar Esad, başkentten kaçmak zorunda kaldı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu'nun Aralık ayında başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu, Tel Rıfat ilçe merkezinin PKK/YPG'den kurtarılmasıyla sonuçlandı. Bu operasyon, Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvalarının temizlenmesi sürecinin önemli bir parçası oldu.