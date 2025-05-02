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Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar su birikintileriyle dolarken, tarlalarda zarar oluştu.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:49
Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Uşak'ta Sağanak ve Dolu Felaketi Yaşandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, etkili olan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın getirdiği şiddetli yağış, bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu ve taşkınlara neden oldu.

Sokak ve caddelerde biriken yoğun su, araçların ilerlemesine büyük bir zorluk çıkartırken, dolunun etkisiyle tarlalar ve yollar beyaza büründü. Dolu kalınlığı, yer yer yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Dolu yoğunluğunun görüldüğü bölgelerde, Sivaslı Belediyesi ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışmaları başlattı. İş makinelerinin temizlediği yolların kenarlarında dolu yığınlarının biriktiği dikkat çekti.

Şiddetli dolu yağışı sonucunda bazı tarlalarda ağaçlar ve ürünlerde hasar meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, zararın boyutunu değerlendirmek için tarlalarına yöneldi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından etkili olan...

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından etkili olan doluyla birlikte tarlalar ve sokaklar beyaza büründü.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından etkili olan...

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından etkili olan doluyla birlikte tarlalar ve sokaklar beyaza büründü.

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