Üsküdar'da Trafik Kazası: Yürüyen Kadın Ağır Yaralandı

Üsküdar'da Kaldırımda Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında kaldırımda yürüyen bir kadın, süregin F.T. tarafından kullandığı 34 CGH 936 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, Vaniköy Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadınla çarpıştıktan sonra istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Kaza anında yoldan geçen ve doktor olduğu belirlenen bir şahıs, yaralı kadına kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yaralı kadın, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Emniyete Götürüldü

Kazanın ardından sürücü F.T., ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Üsküdar'da kaldırımda yürüyen kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.