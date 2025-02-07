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Vali Masatlı'dan Hatay'a Destek Mesajı: 'Hizmette Engelleme Yok!'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 'Tehditler bizi durduramaz' diyerek Hatay için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:46
Vali Masatlı'dan Hatay'a Destek Mesajı: 'Hizmette Engelleme Yok!'

Vali Masatlı'dan Korkusuz Mesaj

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Vali Masatlı, yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit ya da algı operasyonu, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti durduramaz" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Devletin Tüm İmkanları Seferber Edildi

Masatlı, asrın felaketini geride bırakmaya çalışan kadim şehirde, yaraları sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Bu süreçte yönetimin karalanmasının siyasi rant uğruna "ucuz bir söylem" olduğunu ifade etti.

Destek ve Eylem Vurgusu

Depremin olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla sahada yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Masatlı, bu tür açıklamaların yalnızca polemiğe neden olduğunu dile getirdi.

Her Şartta Hizmet

"Valilik makamı, devletini temsil eden, öksüz, yetim, engelli ve yaşlısıyla tüm milletini kucaklayan kadim bir kurumdur" diyerek sözlerine devam eden Vali Masatlı, bu makamın tehditlere veya kişisel saldırılara muhatap olamayacağını belirtti. Görevlerinin, her koşulda vatandaşlara hizmet etmek ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak olduğunu aktardı.

Hatay Halkının Bilgisi

Hatay halkının, kimin samimiyetle çalıştığını, kimin ise "deprem turisti gibi" gelip yalnızca sloganlar attığını çok iyi bildiğini söyleyen Masatlı, uluslararası standartlarda yürütülen iyileştirme operasyonunun göz ardı edilmesinin emek veren tensel erdeminin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Masatlı, son olarak, "Devletimiz, tüm görevlileriyle Hatay için çalışmaya devam edecektir. Hiçbir tehdit ya da algı operasyonu, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti durduramaz. Biz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız, gözümüzün gördüğü hiçbir şey bizi korkutamaz" diyerek, Hatay'ın yaralarını sarmaya devam edeceklerini yineledi.

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