Van'da Geleneksel Kadın Kıyafetleri Defilesi Büyük İlgi Gördü

Van'da Tarihi Kadın Kıyafetleri Defilesi

Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen kıyafet ve gümüş takı defilesi, tarihi ve geleneksel kilim motifleri kullanılarak hazırlandı. "Zamansız Dokunuşlar Motiflerin Dili" adı altında gerçekleştirilen bu etkinlik, Edremit ilçesindeki Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu.

Sinevizyon Gösterimiyle Başlangıç

Defile, Van’ın tarihi yapılarının sergilendiği bir sinevizyon gösterimi ile başladı. Ardından, enstitü tarafından tasarlanan kadın kıyafetleri ve savatlı gümüş takı koleksiyonları sahneye çıktı.

Etkinlikte Açılış Konuşmaları

Etkinliğin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Van'da düzenlenen her etkinliğin kendilerine gurur verdiğini belirtti. Mete, üç temel konuya dikkat çekti: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve Aile Yılı'nın önemi.

Kültürel Mirasın Önemi

Van'ın tarihi ve kültürel birikimine değinen Mete, "Bu defile, kültürel mirasımızın yaşatıldığını gösteriyor." dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ise, yöresel değerleri tanıtmanın görevleri olduğunu vurgulayarak, bu görevi en iyi şekilde Van Olgunlaşma Enstitüsü'nün icra ettiğini ifade etti.

Defileye Dair Düşünceler

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran defilede yaptığı konuşmada, Anadolu’nun binlerce yıllık mirasını taşıyan kilim motiflerinin modern estetiği ile buluşturulduğunu belirtti. Baran, her motifin geçmişten gelen bir hikaye olduğunu ve defilenin geçmişten geleceğe bir köprü kurma amacında olduğunu dile getirdi.

Katılımcılar ve Destek

Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray gibi önemli isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van Olgunlaşma Enstitüsünce tarihi ve geleneksel kilim motifleri kullanılarak hazırlanan kıyafet ve gümüş takılar, "Zamansız Dokunuşlar Motiflerin Dili" isimli defileyle tanıtıldı.

Van Olgunlaşma Enstitüsünce tarihi ve geleneksel kilim motifleri kullanılarak hazırlanan kıyafet ve gümüş takılar, "Zamansız Dokunuşlar Motiflerin Dili" isimli defileyle tanıtıldı.