Van'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı ve gerekli işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:00
Van'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Van'da Kaçak Kazı İhbarı Doğru Çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Erciş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında yürütülen kaçak kazı faaliyetleri hakkında gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

Olay Yerinde Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan geniş çaplı aramada, şunlar ele geçirildi:

  • 2 adet detektör
  • 2 adet eldiven
  • 2 adet kriko
  • 2 adet kırıcı çivi
  • Balyoz
  • Kazma
  • Kürek
  • Ucu sivri delici demir
  • Manivela demiri
  • 6 metre halat
  • Kafa lambası
  • Çekiç
  • Pense
  • Tornavida
  • Demir kanca
  • Sırt çantası

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olay, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay...

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde, 2 detektör, 2 eldiven, 2 kriko, 2 kırıcı çivi, balyoz, kazma, kürek, ucu sivri delici demir, manivela demiri, 6 metre halat, kafa lambası, çekiç, pense, tornavida, demir kanca ve sırt çantası ele geçirildi.

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