Van'da Kaya Arasında Mahsur Kalan Kişi İçin Ekipler Seferber Oldu

Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık bir alanda mahsur kalan bir kişi için ekipler seferber oldu. Olay, Daldere Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık alanda gezinti yapan kişi, dengesini kaybederek kayaların arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan kişiyi sıkıştığı yerden kurtarma çalışmalarını hızla başlattı.

Yaralanan kişi, ekiplerin çevresinde gerçekleştirdikleri güvenli anonsların ardından dikkatlice kayalar arasından çıkarıldı ve güvenli bir alana taşındı. Ardından, ambulans helikopter ile hastaneye ulaştırılmak üzere hazırlandı.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, mahsur kalan kişi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne güvenli bir şekilde nakledildi ve tedavi altına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık alanda ayağı kayaların arasına sıkışan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık alanda ayağı kayaların arasına sıkışan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.