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Van'da Uyuşturucu Operasyonlarında 53 Kilo Madde Ele Geçirildi

Van'da uyuşturucu operasyonları kapsamında 15 günde 53 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:45
Van'da Uyuşturucu Operasyonlarında 53 Kilo Madde Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Van'da son 15 gündür gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 kilo 116 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-30 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar sonucunda, 50 kilo 786 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 330 gram kokain ve 1 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltı Sayısı 9’a Yükseldi

Yürütülen operasyonlar sonucunda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Van'da son 15 gündür düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 53 kilo 116 gram uyuşturucu ele...

Van'da son 15 gündür düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 53 kilo 116 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da son 15 gündür düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 53 kilo 116 gram uyuşturucu ele...

Van'da son 15 gündür düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 53 kilo 116 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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