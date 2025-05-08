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Van'daki Askere Veda: Gökhan Dal Aksaray'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Van'da devrilen askeri araçta hayatını kaybeden Gökhan Dal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 19:20
Van'daki Askere Veda: Gökhan Dal Aksaray'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Van'da meydana gelen ciddi bir trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Van 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Gökhan Dal'ın askeri aracı devrildi. Bu trajik olayın ardından, askerin naaşı Aksaray'ın İncesu köyü'nde topluma açık bir cenaze töreni için getirildi.

Dal’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri mensuplar tarafından Büyük Cami'ye taşındı. Törene, Dal’ın ailesinin yanı sıra Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gökhan Dal, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Türkiye, bir kahramanını daha yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Van'da dün askeri aracın devrilmesi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi...

Van'da dün askeri aracın devrilmesi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da dün askeri aracın devrilmesi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi...

Van'da dün askeri aracın devrilmesi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

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