Van'daki PAK Ekibi Afetlere Hazırlanıyor

Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polislerden oluşan 40 kişilik Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, afet anlarında hayat kurtarmak amacıyla zorlu eğitim süreçlerinden geçiyor. 4 yıl önce kurulan ekip, arama kurtarma konusundaki testleri başarıyla tamamlayarak aktif olarak sahada görev almaya başladı.

Hedef: Olası Afetlere Hazırlık

AFAD Van İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimler kapsamında, PAK ekibi çeşitli tatbikatların yanı sıra parkur uygulamaları ile olası felaketlere karşı müdahale yetkinliğini artırıyor. Ekip, enkaza ve çığa altında kalanlara ulaşım, ilk müdahale yöntemleri ve ekipman kullanımı konularında bilgi sahibi olmaktadır.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Erzincan'da yaşanan toprak kaymaları, Muğla ve Antalya'daki orman yangınları ile Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketlerinde görev alan PAK ekibi, vatandaşların can ve mal kaybını önlemek için her zaman hazır beklemektedir.

“Hizmet İçi Eğitimler Sürekli Devam Ediyor”

Polis Arama Kurtarma Birlik Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Yusuf Eren Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesai kavramı gözetmeksizin her an her vakaya müdahaleye hazır olduklarını vurguladı. Dinçer, "Merkezde Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Polis Teşkilatı olarak önceki görevlerimizin yanı sıra, 2020 yılından itibaren arama kurtarma faaliyetlerinde de yer almaya başladık" dedi.

Eğitim süreçlerinden bahseden Dinçer, "Depremlere yönelik AFAD'ın 6 haftalık temel arama kurtarma eğitimine katılıyoruz. Personelin yeteneğine göre suda arama veya kış şartlarında doğada arama kurtarma kurslarına da katılım sağlıyoruz. Bu şekilde, yaşanabilecek olaylarda eğitilen personelimiz görevi üstleniyor. Ayrıca, yerel ve ulusal düzeyde AFAD koordinesinde düzenli tatbikatlarımız yapılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

