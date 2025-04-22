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Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yalova-Bursa kara yolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:20
Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yalova-Bursa kara yolunda gerçekleşen üzücü bir kaza, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bolu'dan İzmir'e doğru seyahat eden Kamil Koç firmasına ait otobüs, Orhan Şentürk tarafından yönetiliyordu. 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1 yolcu olay yerinde yaşamını yitirirken; yaralanan şoför ve muavin için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova-Bursa kara yolunda, otobüsün kaldırılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Kaza sonucunda otobüs içerisinde toplam 13 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2...

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2...

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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