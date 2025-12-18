Yalova'da Kerem Davası: Anne S.B.'ye 'Kasten Öldürme' İddiası

Yalova'da Kerem Karakaya davasında yeni duruşma

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın sınıf arkadaşı F.B. tarafından kazayla vurulduğu iddiasıyla açılan davada yeni aşama yaşanıyor. Soruşturma sürecinde ortaya çıkan cinayet şüphesi üzerine, F.B.'nin annesi S.B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan yargılama sürdürülüyor.

Dava geçmişi ve suç duyurusu

Olay günü Kerem, sabah saat 08.30'da okul arkadaşı F.B.'nin evine gitmiş; iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeğiyle oynayan F.B., Kerem'i başından vurdu. Başlangıçta taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanan S.B. hakkında, mahkeme delillerin eksik toplanması, tüfeğin ağırlığı, iki kez ateş edilmesi ve kartuşun değiştirilmesi gibi hususları gerekçe göstererek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmayı tamamlayarak S.B. hakkında kasten öldürme suçundan iddianame düzenledi.

Duruşma ve SEGBİS ifadesi

Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Trabzon'dan SEGBİS ile katılan F.B. (18) olay gününü şöyle anlattı:

"Olay günü sabahında annem, ben, kardeşim uyuyorduk. Kapı çalmış. Kapı sesini ilk annem duyuyor. Sonra bana seslenince ben kalkıp kapıyı açtım. Kerem’i görünce kapıda bizim badminton kursumuz sonra da yüzme kursumuz vardı. Ben gitmeyecektim. Kerem gelince gitmeye karar verdim. Biz aynı okulda öğrenciydik. Kapıyı açtığımda Kerem bana 'gidelim' dedi. Ben de tamam dedim. İçeriden para alıp geleceğim dedim. Para alıp dışarı çıktım. Kerem kapının önünde bulunan taburenin üzerinde oturuyordu. Ben kapıyı kapattım sonra oyun oynamaya başladık. Kerem’in elinde sopa vardı. Oyun oynamak için sopayı silah gibi yaptı. Sokak kedileri vardı kapıda onlara doğru doğrulttu. Ben tüfeği bir önceki gün odunlukta görmüştüm. Tüfeği odunluğun oradan aldım. Odunluğun üzerindeydi. Daha önce ben bu tüfeği kullanmadım özelliklerini de bilmem. Annem genelde kuşlara ateş ederdi bu tüfekle. Ben sadece tetiğe nasıl basıldığını ve bir tetiğin bozuk olduğunu biliyorum. Bunu da annem kovanları çıkartırken söylemişti oradan biliyorum. Hangi tetik bozuk onu hatırlamıyorum. Bu tüfek normalde evin içinde göremeyeceğimiz bir yerde duruyordu. Tüfeği aldım Kerem’le aramızda 2-3 adım mesafe vardı. Tüfeği aldığımda kemer hizasına kadar kaldırabildim. Ben tetiğe bastım. Ateş aldı. Sonra ben bağırıp ağladım. Kerem’le o an aramızda konuşma olmadı. Çok korkmuştum kapıya vurdum. İlk annem geldi. O da bağırıp ağladı. Annem sesi duyarak geldi. En son dayım çıktı dışarı. Hemen ambulansı aradı. Kapıyı çalmadan önce tüfeği bırakmıştım. Kerem’le aramızda bir husumet yoktu. Ailelerimiz arasında da yoktu."

Mahkeme kararları ve ekspertiz talepleri

Mahkeme heyeti, S.B. hakkındaki tutuklama talebini reddetti. Heyet, olayda önemli olan bir dizi teknik hususun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verdi. Raporda, o dönemde 11 yaşında olan F.B.'nin tüfeği kaldırma, atışa hazırlama ve kartuş boşaltma işlemlerini yapabilecek yeterliliğinin değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca adli emanetteki tüfek kartuşunun, olayda kullanılan tüfek ile birlikte Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilerek kartuşun anılan tüfekten ateşlenmeye uygun olup olmadığı, ateşlendiyse tüfekten ateşlenip ateşlenmediği, oluşturabileceği yaranın şevrotin yarası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve ölüm sonucunu doğurabilecek nitelikte olup olmadığı hususlarında uzmanlık raporu alınacak. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Tarafların açıklamaları

Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, F.B.'nin olay yerini görmediğini ve bu nedenle çelişkili ifadeler verdiğini öne sürdü: "Olay yerini görmediğini ve bilmediğini düşünüyoruz. Bu olayda jandarma gelene kadar hiç kimse tüfeği görmüyor."

Tankut duruşma sonrası yaptığı açıklamada ayrıca, "Sekiz yıl geçti hala tutuklama olmadı. Duruşma gayet iyi geçti. F.B. çok rahat bir şekilde olay yerinde olmadığını çelişkili ifadeler ile bize gösterdi. Mahkeme heyeti tekrar S.B.'yi dinlemek istiyor. O zaman karar verecekler diye düşünüyorum. Adli tıptan F.B.'nin bu tüfeği kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin gelecek rapor bekleniyor. Olay yerinde bulunan tüfeğin kartuşu ve maktul Kerem Karakaya’nın kafasındaki yaradaki saçmanın kullanılan tüfekten mi çıkıp çıkmadığı ile ilgili inceleme yapılacak, onu bekliyoruz" dedi.

Kerem Karakaya'nın anne Rahime Karakaya ve baba Halil Karakaya ise 7 yıldır süren hukuk mücadelesinin sonuca ulaşmasını beklediklerini belirtti.

