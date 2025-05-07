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Yalova'da Uyuşturucu İmalatı: Zanlı Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde uyuşturucu imal eden E.A. tutuklandı. Jandarma, evindeki düzenekte 648 gram skunk ve ekipmanlar ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 16:46
Yalova'da Uyuşturucu İmalatı: Zanlı Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu madde imal eden bir zanlı tutuklandı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A'nın yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli hakkında yapılan istihbarat çalışmasının ardından, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından E.A'nın ikametine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, E.A'nın evinde tesis ettiği iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu madde imal ettiğini belirleyen jandarma, 648 gram kurutulmuş skunk, 32 kök skunk bitkisi, 18 led panel ve trafosu, hassas terazi, vantilatör, trafolu halojen lamba, dijital ısı ve nem ölçer, seyyar tip klima, havalandırma motoru ile 16 litre zirai ilaç ele geçirdi.

Jandarma işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evine kurduğu düzenekle uyuşturucu madde üreten zanlı tutuklandı....

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evine kurduğu düzenekle uyuşturucu madde üreten zanlı tutuklandı. Yapılan aramada, 648 gram kurutulmuş skunk, 32 kök skunk bitkisi, 18 led panel ve trafosu, hassas terazi, vantilatör, trafolu halojen lamba, dijital ısı ve nem ölçer, seyyar tip klima, havalandırma motoru ve 16 litre zirai ilaç ele geçirildi.

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