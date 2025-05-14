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'Yankı Odası' Sergisi: 25 Sanatçının Eserleri Sanatseverlerle Buluştu

İyilik İçin Sanat Derneği, Istanbul Concept Gallery'de 'Yankı Odası' sergisiyle 25 sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 21:06
'Yankı Odası' Sergisi: 25 Sanatçının Eserleri Sanatseverlerle Buluştu

'Yankı Odası' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İyilik İçin Sanat Derneği, Istanbul Concept Gallery iş birliğiyle düzenlediği "Yankı Odası" sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Serginin küratörlüğünü Işık Gençoğlu üstlenirken, İstanbul'dan ve Anadolu'nun çeşitli illerinden 25 genç sanatçının toplam 45 eseri sergide yer aldı.

Serginin Teması ve Amacı

Sergi, akustik izolasyon kavramını toplumsal yapıların ideolojik ve kültürel süzgeçleri aracılığıyla sorguluyor. Teknolojik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkileri ve dijital çağın sosyolojik dinamikleri, eleştirel bir bakış açısıyla izleyiciye sunuluyor.

İyilik İçin Sanat Derneği'nden Açıklama

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, serginin önemini vurgularken, "Yankı Odası, bir sergiden ziyade farklı seslerin, fikirlerin ve duyguların bir araya gelip görünür olduğu bir alan. Her eser, izleyeni düşünmeye davet ediyor, kendi yankısını yaratıyor," ifadelerini kullandı. Bozkurt ayrıca, "Sanat, insanları bir araya getiren, farkındalık yaratan en güçlü dillerden biri," dedi.

Sanatçılar Arasındaki Etkileşim

Bozkurt, sergi süresince izleyicilerle sanatçılar arasında etkileşimi artırmak adına sanatçı sohbetleri düzenleyeceklerini belirtti. "Bu anlamlı birliktelik için bizlere kapılarını açan Istanbul Concept Gallery'e teşekkür ederiz. Sanata alan açan her iş birliğinin toplumda daha çok yankı yaratacağına yürekten inanıyoruz," dedi.

Sanatçılar ve Eserleri

Sergiye katkıda bulunan sanatçılar arasında Umut Serkan Adanır, Hicran Aksöz, Ali Arbağ, Eylül Ayçiçek, Tuğçe Balcı, Burak Biryan, Mihrişah Bulut, Reyhan Demir, Nida Nur Erdoğan, Kardelen Erken, Sümeyye Gül, Asya Nur Hasgül, Yonca Karaaslan, Zora Kızılkaya, Melike Kuş, Edanur Melek, Suzan Turhan Onuk, Loya Kader Öztürkmen, Barışcan Seval, Sevilay Nurten Şahin, Fatih Şimşek, Mehmet Salih Taş, Tolga Turan, Rabia Yıldırım ve Asiye Yüce yer alıyor. Bu sanatçılar, İyilik İçin Sanat Derneği'nin Türkiye genelinde düzenlediği projelerle tanınan genç isimler arasından özenle seçildi.

"Yankı Odası" sergisi, 24 Mayıs'a kadar pazar ve pazartesi günleri hariç olmak üzere ziyarete açık olacaktır.

İyilik İçin Sanat Derneğinin, Istanbul Concept Gallery iş birliğiyle düzenlediği "Yankı Odası"...

İyilik İçin Sanat Derneğinin, Istanbul Concept Gallery iş birliğiyle düzenlediği "Yankı Odası" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun üstlendiği, Istanbul Concept Gallery'deki sergide, 25 genç sanatçının 45 adet çalışması yer alıyor.

İyilik İçin Sanat Derneğinin, Istanbul Concept Gallery iş birliğiyle düzenlediği "Yankı Odası"...

İyilik İçin Sanat Derneğinin, Istanbul Concept Gallery iş birliğiyle düzenlediği "Yankı Odası" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun üstlendiği, Istanbul Concept Gallery'deki sergide, 25 genç sanatçının 45 adet çalışması yer alıyor.

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