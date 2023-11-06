Yemek yiyen insanların arasına fare dolu kutuyu attı: Nedeni ortaya çıktı
Bir vatandaşın İstanbul'da bir McDonald's mağazasına girip arkasında farelerle dolu bir kutu bırakması sosyal medya platformlarında gündem oldu. Söz konusu kayıtta şahsın "Müslümanların etlerini değil de alın fareleri yiyin." şeklinde ifadeler kullandığı duyuluyor. Söz konusu görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Türk vatandaşları da saldırılara tepki gösteriyor. Bazı vatandaşlar tepkilerini çeşitli şekillerde dile getirirken, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çekilen bir kişinin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
"ALIN FARELERİ YİYİN"
Söz konusu görüntülerin içeriğinde bir kişinin McDonald's şubesine girip fare dolu kutuyu şubeye fırlattığı görülüyor. Görüntüler çekilirken şahsın orada oturan müşterilere dönüp "Müslümanların etlerini değil de alın fareleri yiyin." şeklinde ifadeler kullandığı görülürken kameraya yansıyan konuşmasında "Akşama kadar oraya bomba yağıyor" dediği de duyuluyor.