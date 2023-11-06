Yemek yiyen insanların arasına fare dolu kutuyu attı: Nedeni ortaya çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Türk vatandaşları da saldırılara tepki gösteriyor. Bazı vatandaşlar tepkilerini çeşitli şekillerde dile getirirken, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çekilen bir kişinin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

"ALIN FARELERİ YİYİN"





Söz konusu görüntülerin içeriğinde bir kişinin McDonald's şubesine girip fare dolu kutuyu şubeye fırlattığı görülüyor. Görüntüler çekilirken şahsın orada oturan müşterilere dönüp "Müslümanların etlerini değil de alın fareleri yiyin." şeklinde ifadeler kullandığı görülürken kameraya yansıyan konuşmasında "Akşama kadar oraya bomba yağıyor" dediği de duyuluyor.



