Yeni Yol Partisi'nden Gazze ve İç Siyaset Üzerine Kritik Açıklamalar

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Partisi, TBMM'de bir grup toplantısı düzenleyerek güncel konulara dair önemli açıklamalar yaptı. Toplantıya katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündemin önemli maddelerinden biri olan Gazze'nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin yer aldığı bir 'Gazze Barış Gücü' kurulması teklifinde bulundu.

Maden Faciasının Sorumluları Bulunamadı

Arıkan, İliç'te meydana gelen maden faciasıyla ilgili hala asıl sorumluların belirlenemediğini ve önleyici adımlar atılmadığını ifade etti. Meclis'te oluşturulan araştırma komisyonu raporunun yayımlanmaması ve toprak kaymasının bulunduğu alanın sorumluluğu konusunda belirsizlik yaşanması üzerine tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eleştirisi

Türkiye'deki tüm mağduriyetlerin kaynağının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu öne süren Arıkan, bu sistemin “çözüm” değil “mağduriyet ürettiğini” ve halkı değil rantı düşündüğünü vurguladı. Arıkan, Donald Trump'ın Gazze'deki durumu kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmakta olduğunu ifade etti.

Gazze İçin İslami Birlik Çağrısı

Arıkan, Gazzelilerin asla geri adım atmayacağını belirterek, uluslararası bir baskı kurulmasının gerektiğine dikkat çekti. “Artık cılız çıkan seslere tahammülümüz kalmadı, yol haritası netleşmeli” diyen Arıkan, Gazze’nin imarının İslam dünyası tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gelecek Partisi'nden Deprem Bölgesine Dikkat

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İktidar ve muhalefetin 2023 seçimlerine dair yapılan hazırlıkları eleştirerek, “İstanbul depremine hazırlanmak” gerektiğinin altını çizdi.

DEVA Partisi'nden Filistin Direnişine Destek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Gazze, bağımsız bir Filistin devleti için direnenlerindir” diyerek Filistin meselesine dair duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu. İsrail'in zulümlerini kınayan Babacan, Türkiye'nin bu konuda daha aktif bir rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda öne çıkan ifadeler, özellikle bölgedeki insani krizlere ve uluslararası siyasete yönelik önemli vurgular içerdi. Üç genel başkan, Türkiye'nin dış politikadaki hassas konularında daha cesur adımlar atılması gerektiğini savundular.