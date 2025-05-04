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Yozgat'ta Dikenli Tellere Takılan Puhu Kurtarıldı

Yozgat'ta yaralı puhu, dikenli tellere takılarak tedavi altına alındı. Kuş, veteriner hekim tarafından müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:25
Yozgat'ta Dikenli Tellere Takılan Puhu Kurtarıldı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, hızla tedavi altına alındı. Olay, arazide yaralı kuşu gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle gerçekleşti.

İhbarın ardından, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgeye intikal etti. Eğitimli ekip, yaralı kuşu takıldığı yerden kurtararak, ilçede görevli veteriner hekimine ulaştırdı.

Veteriner hekim, puhuya uygun müdahalelerde bulunarak, kuşun kanadındaki dikenli tel kaynaklı yaraları tedavi etti. Sağlığına kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı puhu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına...

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına...

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına alındı.

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