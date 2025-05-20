Yozgat'ta Müzeler Günü Tarihi Roma Hamamı'nda Coşkuyla Kutlandı

Yozgat'ta Müzeler Günü Coşkulu Bir Şekilde Kutlandı

18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki tarihi Roma Hamamı'nda geniş bir katılımla kutlandı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen bu eşsiz yapı, bölgenin kültürel mirası açısından büyük öneme sahip.

Vali Özkan'dan Önemli Açıklamalar

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Roma Hamamı çevresinde yaklaşık 8 yıl süren kazı çalışmalarına dikkat çekti. Özkan, bu çalışmaların ardından restorasyon aşamasının devam ettiğini ifade etti.

"Roma Hamamı, dünyada benzeri çok az bulunan bir yapı olarak Sarıkaya ilçemizi tanıtmakta. Burası, gelenlerin ve meraklıların mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer haline geldi,” diyen Özkan, hamamın çevresindeki geliştirme çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Şehr-i Sanat Yozgat Sergisi ve Folklor Gösterisi

Müzeler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır da söz alarak 18 Mayıs'ın önemine vurgu yaptı ve Roma Hamamı hakkında bilgi paylaştı. Program, halk oyunları ekiplerinin sergilediği folklor gösterisi ve "Şehr-i Sanat Yozgat Sergisi"nin açılışıyla devam etti.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, tarihi Roma Hamamı’nı gezerek bu eşsiz yapının güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldular.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki tarihi Roma Hamamı'nda 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki tarihi Roma Hamamı'nda 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.