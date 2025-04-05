Yozgat'ta Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, R.K. yönetimindeki 06 CTU 188 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Kuyumcu köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kaza sonucunda araçtaki beş kişi yaralandı.

Olay Yerine Kısa Sürede Müdahale

Kazayı haber alan sağlık, jandarma ve polis ekipleri, kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü R.K. ile birlikte araçta bulunan S.Ç, C.Ç, M.Ç ve S.Ç, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.