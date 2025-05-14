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YTB Başkanı Eren, Lübnan'da Türkiye Mezunlarıyla Buluştu: 'Büyük Katkılar Sunacaklar'

YTB Başkanı Abdullah Eren, Lübnan'daki Türkiye Mezunlarıyla buluşarak, işbirliği ve kalkınma mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 22:24
YTB Başkanı Eren, Lübnan'da Türkiye Mezunlarıyla Buluştu: 'Büyük Katkılar Sunacaklar'

YTB Başkanı Eren, Lübnan'da Türkiye Mezunları ile buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Mezunları ile bir araya geldi. Etkinlikte YTB Başkanı Eren ile birlikte Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve çok sayıda Türkiye Mezunu da yer aldı.

Türkiye Mezunları, Kültür Elçileri

Etkinlikte Türkiye Mezunları'nı temsilen konuşan Prof. Dr. Khaled Omar Tadmori, Türkiye’de edindikleri akademik birikimlerin kendilerini birer kültür elçisi haline getirdiğini vurguladı. Toplumlarına katkıda bulunma görevlerini büyük bir bilçle yerine getirdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Büyükelçi Lütem'in Vurguları

Büyükelçi Lütem, Türkiye Mezunları'nın iki dost ülke arasında bağ kuran temel taşlar olduğunu aktararak, Türkiye’nin “bölgesel sahiplenme” kavramı ile oluşturduğu dış politikanın önemine dikkat çekti. Yeni kurulan Lübnan hükümetinin kalkınma çabalarını desteklediklerini belirten Lütem, Türkiye Mezunları'nın bu süreç içinde önemli rollere sahip olduğunu ifade etti.

Eren: 'Lübnan’a Desteğimiz Sürecek'

YTB Başkanı Eren, yurtdışında bulunan soydaş ve kardeş topluluklar ile iletişimin önemine dikkat çekerek, bugüne dek 55 bin öğrenci’nin Türkiye Bursları’ndan yararlandığını belirtti. Eren, Lübnan’da daha fazla öğrenciyi Türkiye’de eğitim almaları için teşvik edeceklerini vurgulayarak, Türkiye Mezunları’nın ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti.

Birlikte Sorunları Tanımlayıp Çözmeliyiz

Eren, bölgedeki sorunların el birliği ile tanımlanması ve çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'deki duruma dikkat çekti. Türk dış politikasında barışın temel bir paradigması olduğunu ifade eden Eren, Lübnan’daki Türkiye Mezunları buluşmalarının sık yapılması gerektiğini dile getirdi.

Eren, Türkiye Mezunları'ndan, yeni nesil öğrencileri Türkiye'de eğitim almaları için teşvik etmelerini istedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Türkiye Mezunları ile buluştu. Etkinliğe katılan YTB Başkanı Eren, konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Türkiye Mezunları ile buluştu. Etkinliğe katılan YTB Başkanı Eren, konuşma yaptı.

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