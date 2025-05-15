YTB Başkanı Eren, Lübnan'daki Türkmen Köylerini Ziyaret Etti

YTB Başkanı Eren, Akkar'daki Türkmen Ziyaretinde Coşkuyla Karşılandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Eren, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile birlikte Türkmenlerin sıcak karşılamasıyla karşılaştı.

Vatandaşlarla Buluşma ve Fatiha Okuma

Ziyaret, Kavaşra köyündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tüm şehitler için fatiha okunarak başladı. Yüzlerce Türkmen tarafından karşılanan Eren, bu ilgi karşısında duygulandığını belirtti ve kendilerine düşen sorumlulukların önemini vurguladı.

Türk- Türkmen Bağları Güçlenmeye Devam Ediyor

Eren, YTB'nin Türk ve soydaşlara karşı çeşitli ülkelerde sorumluluklar taşıdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde kendilerine talimat verdiğini hatırlattı. “Nerede bir Türk ve soydaş varsa orada olmaya gayret ediyoruz,” diyen Eren, beraberlik mesajı verdi.

Lübnan Türkmenlerine Destek Sürecek

Lübnan'ın Türkmenleri, ülkelerinin asli unsurları arasında yerlidir. Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010 yılında Kavaşra'ya yaptığı ziyareti anarak, “Kavaşra susuzsa Türkiye'ye su haramdır,” ifadesini hatırlattı. Eren, gelecekte daha fazla öğrencinin Türkiye'de burslu eğitim almasına olanak tanımayı taahhüt etti.

Büyükelçi Lütem: “Ziyaretlerimize Devam Edeceğiz”

Büyükelçi Murat Lütem, Kavaşra'daki buluşmada sürekli ziyaretler gerçekleştirerek bölgedeki Türkmen köylerine destek olma sözü verdi. Erdoğan'ın 2010 tarihli ziyareti sırasında oluşturduğu bağların hala etkili olduğunu vurguladı.

Lübnan İmamı ve Başkanın Görüşleri

Akkar'a bağlı el-Bire beldesindeki ziyarette, belde imamı Şeyh Muhammed Murib, Türkiye ile Lübnan arasındaki güçlü bağların altını çizdi. Şeyh Murib, Lübnan'daki Müslümanların Türkiye'yi kendi parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye'de Eğitim Alan Gençler, Beldelerine Hizmet Ediyor

Aydamon Belediye Başkanı Kemal Maksud, YTB tarafından sağlanan bursların özellikle Türkmen çocuklarının Türkiye'de eğitimlerine katkı sağladığını belirtti. Kendisinin de Türkiye'de eğitim alıp beldesine döndüğünü vurgulayarak, daha fazla gencin Türkiye'de eğitim alması gerektiğini söyledi.

Eren ve Lütem, Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle birlikte Aydamon'daki Türkçe kurslarına katılan çocukların şiirlerini dinleyerek, Türk kültürü ve geleneklerinin önemine dikkat çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde bulunan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret etti. YTB Başkanı Eren ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, kuzeyde yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'un yanı sıra el-Bire köyünde halkın büyük sevgisiyle karşılandılar.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde bulunan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret etti. YTB Başkanı Eren ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, kuzeyde yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'un yanı sıra el-Bire köyünde halkın büyük sevgisiyle karşılandılar.