DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,08%
ALTIN
4.007,51 -1,08%
BITCOIN
4.024.003,91 -0,36%

YTB Başkanı Eren, Lübnan'daki Türkmen Köylerini Ziyaret Etti

YTB Başkanı Abdullah Eren, Lübnan'ın Akkar bölgesinde Türkmen köylerini ziyaret ederek, Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:37
YTB Başkanı Eren, Lübnan'daki Türkmen Köylerini Ziyaret Etti

YTB Başkanı Eren, Akkar'daki Türkmen Ziyaretinde Coşkuyla Karşılandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Eren, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile birlikte Türkmenlerin sıcak karşılamasıyla karşılaştı.

Vatandaşlarla Buluşma ve Fatiha Okuma

Ziyaret, Kavaşra köyündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tüm şehitler için fatiha okunarak başladı. Yüzlerce Türkmen tarafından karşılanan Eren, bu ilgi karşısında duygulandığını belirtti ve kendilerine düşen sorumlulukların önemini vurguladı.

Türk- Türkmen Bağları Güçlenmeye Devam Ediyor

Eren, YTB'nin Türk ve soydaşlara karşı çeşitli ülkelerde sorumluluklar taşıdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde kendilerine talimat verdiğini hatırlattı. “Nerede bir Türk ve soydaş varsa orada olmaya gayret ediyoruz,” diyen Eren, beraberlik mesajı verdi.

Lübnan Türkmenlerine Destek Sürecek

Lübnan'ın Türkmenleri, ülkelerinin asli unsurları arasında yerlidir. Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010 yılında Kavaşra'ya yaptığı ziyareti anarak, “Kavaşra susuzsa Türkiye'ye su haramdır,” ifadesini hatırlattı. Eren, gelecekte daha fazla öğrencinin Türkiye'de burslu eğitim almasına olanak tanımayı taahhüt etti.

Büyükelçi Lütem: “Ziyaretlerimize Devam Edeceğiz”

Büyükelçi Murat Lütem, Kavaşra'daki buluşmada sürekli ziyaretler gerçekleştirerek bölgedeki Türkmen köylerine destek olma sözü verdi. Erdoğan'ın 2010 tarihli ziyareti sırasında oluşturduğu bağların hala etkili olduğunu vurguladı.

Lübnan İmamı ve Başkanın Görüşleri

Akkar'a bağlı el-Bire beldesindeki ziyarette, belde imamı Şeyh Muhammed Murib, Türkiye ile Lübnan arasındaki güçlü bağların altını çizdi. Şeyh Murib, Lübnan'daki Müslümanların Türkiye'yi kendi parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye'de Eğitim Alan Gençler, Beldelerine Hizmet Ediyor

Aydamon Belediye Başkanı Kemal Maksud, YTB tarafından sağlanan bursların özellikle Türkmen çocuklarının Türkiye'de eğitimlerine katkı sağladığını belirtti. Kendisinin de Türkiye'de eğitim alıp beldesine döndüğünü vurgulayarak, daha fazla gencin Türkiye'de eğitim alması gerektiğini söyledi.

Eren ve Lütem, Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle birlikte Aydamon'daki Türkçe kurslarına katılan çocukların şiirlerini dinleyerek, Türk kültürü ve geleneklerinin önemine dikkat çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde bulunan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret etti. YTB Başkanı Eren ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, kuzeyde yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'un yanı sıra el-Bire köyünde halkın büyük sevgisiyle karşılandılar.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde bulunan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret etti. YTB Başkanı Eren ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, kuzeyde yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'un yanı sıra el-Bire köyünde halkın büyük sevgisiyle karşılandılar.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!