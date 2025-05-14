YTB Başkanı Eren, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü Ziyaret Etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Lübnan'da gerçekleştirdiği saha çalışmaları çerçevesinde Beyrut'taki Lübnan Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

Eren, ziyareti sırasında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile birlikte Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bassam Bedran ve Türkoloji Bölümü öğretim görevlileri ile öğrencileriyle bir araya geldi.

Eren, yaptığı açıklamada, Lübnan Üniversitesi'nin bir devlet kurumu olduğunu ve Türkoloji Bölümü'nün burada faaliyet göstermesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Eren, "Dünyanın farklı ülkelerindeki 114 üniversitede Türkoloji Bölümü bulunmaktadır. Bu programlarda Türkçe eğitim çalışmaları yürütülmektedir," dedi.

Eren, Lübnan Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin Türkçe'yi başarıyla öğrenmelerini gözlemlediğini aktararak, bu öğrencilerin kelime seçimleri ve cümle kalıplarıyla kendilerini çok iyi ifade ettiklerini vurguladı.

Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde şu anda 24 öğrencinin lisans düzeyinde eğitim gördüğünü ifade eden Eren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyanın farklı ülkelerinde Türkçe eğitimi ve kültürel faaliyetler düzenlediğine dikkat çekti. "Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Maarif Vakfı gibi kuruluşlar aracılığıyla bu faaliyetler sürdürülmektedir," diye ekledi.

Eren, YTB'nin uluslararası öğrencilere burs verdiğini ve eğitim faaliyetlerine öncülük ettiğini belirterek, "Geçen yıl 180 Türkoloji öğrencisi, Lübnanlılar dahil, Türkiye'de dil eğitimi aldı," dedi. "Halihazırda dost ve kardeş ülke Lübnan'dan 100 öğrenci Türkiye'de burslu olarak eğitim almaktadır. Lübnan'dan ülkemizde üniversite eğitimi gören toplam 1835 öğrenci var," diye sözlerine devam etti.

Eren, bu sayının yeterli bulmadıklarını ve artırma çabalarının sürdüğünü ifade etti. Lübnan'ın zorlu koşullara rağmen farklı mezheplere mensup insanların bir arada yaşama iradesini koruduğunu vurgulayan Eren, "Burslarımız etik ve mezhebi gözetmeden sağlanmaktadır; Türkiye, Lübnan ve diğer ülkelerde burs vererek bu çeşitliliği yansıtmaktadır," dedi.

Bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen Lübnan'ın geleceğinde umut gördüklerini belirten Eren, "Türkiye olarak Lübnan'la eğitim ve kültürel işbirliklerine önem veriyoruz," şeklinde konuştu.

YTB'nin Lübnan'da birçok akademik çalışmasına destek verdiklerini ifade eden Eren, Türkmenlere yönelik de çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Ziyaret sırasında Türkoloji Bölümü'nde eğitim gören kız öğrenciler de Türkçe eğitime olan ilgilerini yeni katkılarla dile getirdiler.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren (sağda), Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bassam Bedran'ı ve Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti. Eren, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile birlikte Lübnan Üniversitesi Rektörü Bedran'ın yanı sıra Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'ndeki öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren (sağda), Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bassam Bedran'ı ve Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti. Eren, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile birlikte Lübnan Üniversitesi Rektörü Bedran'ın yanı sıra Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'ndeki öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldi.