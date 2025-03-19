YTB, İstanbul'da Uluslararası Öğrenciler İçin İftar Programı Düzenledi

YTB'den Uluslararası Öğrencilere İftar Daveti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İstanbul Ofisi, Türkiye burslusu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler için unutulmaz bir iftar etkinliği düzenledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Bir Araya Geldiler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi'ndeki iftar programına, dünyanın dört bir yanından gelen 300'den fazla öğrenci katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin bir araya gelmesi ve kültürel paylaşımda bulunması amaçlandı.

Öğrencilere Teşekkür Mesajı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, yaptığı konuşmada YTB'ye ve programın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Çelik, üniversitenin İstanbul'un merkezi bir konumda olduğunu ve üniversite kütüphanesinin yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere açık olduğunu belirtti.

YTB Koordinatöründen Çağrı

YTB İstanbul Ofisi Koordinatörü Fatih Hacıbektaşoğlu ise ülkelerine dönecek olan YTB burslusu uluslararası öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Hacıbektaşoğlu, YTB’nin İstanbul ofisinde düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlere tüm öğrencileri davet etti.

İftar Programında Duygusal Anlar

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ezanın okunmasıyla iftar yapıldı. İftar sonrası öğrencilere geleneksel Osmanlı macunu ve ramazan şerbeti ikram edildi.

Bu anlamlı etkinlik, uluslararası öğrencilerin kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İstanbul Ofisi tarafından Türkiye burslusu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler için iftar etkinliği düzenlendi. YTB İstanbul Ofisi Koordinatörü Fatih Hacıbektaşoğlu, burada konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İstanbul Ofisi tarafından Türkiye burslusu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler için iftar etkinliği düzenlendi. YTB İstanbul Ofisi Koordinatörü Fatih Hacıbektaşoğlu, burada konuşma yaptı.