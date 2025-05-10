Yurdakul: Engelli Bireylerin Hakları İçin Mücadele Sürüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Engelli Bireylere Destek Çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Dünya Engelliler Haftası" programında, engelli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekerek, vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının %100 oranında engelli bireylere tahsis edilmesi gerektiğini belirtti. Yurdakul ayrıca, bu bireylere yaşamlarını sürdürebilecekleri mekânların ücretsiz olarak sağlanmasının önemini vurguladı.

"Hep Birlikte Engelleri Aşıyoruz" Temasıyla Toplandılar

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Yurdakul, sadece bir hafta veya sembolik bir günü anmak amacıyla değil, aynı zamanda milletçe taşınması gereken ortak sorumluluğu paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade etti. "Omuz omuza, gönül gönüle vererek engelli vatandaşlarımızın yalnız olmadığını duyurmak istiyoruz," dedi.

Devlet Bahçeli'nin engelli bireylerin topluma eşit katılımının bir insanlık vazifesi olduğu vurgusu üzerine Yurdakul, MHP'nin engelli bireyler için kalıcı çözümler üretme taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Engelli bireylerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Engelli Olmak Bir Eksiklik Değil, Mücadeledir

Yurdakul, engelliliğin bir eksiklik değil, bir mücadele biçimi olduğunu vurgulayarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin engelli vatandaşların haklarını savunma konusundaki kararlılığını yineledi. Engellilerin yalnız kalmayacağı ve umutlarının boşa çıkmayacağına dair sözlerini yineleyerek, Türk milletinin her bireyinin bu sorumluluğu taşıması gerektiğini ifade etti.

Milliyetçiliğin, milletin her ferdini sahiplenmek olduğunu belirten Yurdakul, "Engelli bireyler üretmeli, kazanmalı, yönetmeli, konuşmalı ve temsil edilmelidir. Onlar sadece desteklenen değil, destek olan insanlar olmalıdır," şeklinde konuştu.

İstihdam ve Sosyal Katılım Çağrısı

Engelli bireylerin istihdamının bir memleket meselesi olduğunu ifade eden Yurdakul, özel sektör ve kamu kuruluşlarına çağrıda bulunarak, engelli istihdamına hassasiyet gösterilmesini istedi. Bu konuyu milli bir ödev olarak gördüklerini belirtti.

Etkinlikte Müzik ve Hediye Tekerlekli Sandalyeler

Programın sonunda engellilerden oluşan ekip, "Atabarı Oyunu"nu sergilerken, engelli müzik öğretmeni Nasuhi Can Özaydın iki özel eser seslendirdi. Etkinlikte, Bahçeli tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine takdim edildi.

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezindeki Gün Sazak Konferans Salonu'nda "Hep Birlikte Engelleri Aşıyoruz" temasıyla program düzenledi. Program saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı.

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezindeki Gün Sazak Konferans Salonu'nda "Hep Birlikte Engelleri Aşıyoruz" temasıyla program düzenledi. Program saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı.