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Yürüyen Adam Selami Salman Hayatını Kaybetti

Sosyal medya fenomeni Selami Salman, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:14
Yürüyen Adam Selami Salman Hayatını Kaybetti

Selami Salman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pendik'te, D-100 kara yolunun kenarında yaptığı yürüyüşlerle tanınan ve sosyal medyada "yürüyen adam" olarak bilinen Selami Salman, evinde ölü olarak bulundu. Bugün düzenlenen cenaze töreni ile sevenleri ile tekrar bir araya geldi.

Cenaze Töreni Detayları

Selami Salman için Pendik Kavakpınar Cemevi'nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Salman'ın annesi Medine Salman ve yakınları katıldı. Cenaze namazı, Cemevi'nde kılındı.

Son İstirahat Yeri

Törenin ardından Salman'ın cenazesi, Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Yaşamı boyunca yürüyüş yaptığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla tanınan Salman'ın, yaşadığı bir kazanın ardından bu alışkanlığı edindiği ifade ediliyor.

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