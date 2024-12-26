Zafer Yıldız, Kayınpederinden Kalan Dükkanla Mutfak Eşyalarına Yeniden Hayat Veriyor

Eski Eşyalar Yeni Hayat Buluyor

Olu'da yaşayan Zafer Yıldız, kayınpederinden miras kalan dükkanında kırılan çaydanlıkları ve tencereleri tamir ederek, eski bakır ev eşyalarını kalaylayarak ömürlerini uzatıyor.

Tamirciliğe İlk Adım

Emekli sağlık memuru olan 51 yaşındaki Yıldız, İhsaniye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta kayınpederinden kalan iş yerinde tamircilik yapıyor. Yaklaşık 20 yıl önce boş vaktini değerlendirmek ve zanaat öğrenmek amacıyla kayınpederinin yanında çırak olarak başladığı tamircilik işini, zamanla daha da geliştirdi.

Dükkanın Devamlılığı

Mesleğinden arta kalan zamanını tencere ve çaydanlık gibi eskiyen ev eşyalarını tamir ederek geçiren Yıldız, kayınpederinin 1999 yılında vefatının ardından dükkanı hafta sonları ve akşam saatlerinde işletmeye devam etti. 2017 yılında sağlık memurluğundan emekliye ayrılan Yıldız, o günden bu yana her gün dükkanını açarak eski ev eşyalarını tamir etmeyi sürdürmektedir.

Yıldız'ın Vizyonu

AA muhabirine verdiği demeçte, Zafer Yıldız, eskiyen ve kırılan ev eşyalarını tamir ederek vatandaşları yeni eşya alma masrafından kurtardığını söyledi. Çelik eşyaları tamir edip ömürlerini uzattığını kaydeden Yıldız, ayrıca bakır eşyaları kalayladığını ve bıçakları bilediğini ifade etti.

Bir Gelenek Sürüyor

Kayınpederinin hayattayken ona yardım etmek için geldiği dükkanında işini öğrendiğini belirten Yıldız, vefatından sonra da bu uğraşının devam ettiğini anlattı. Son yıllarda insanların eskiyen ev eşyalarını tamir ettirmeye yöneldiğine dikkat çeken Yıldız, “Eşyaları tamir edip pırıl pırıl teslim ediyoruz.” dedi. Bu işle uğraşan sayılı kişi olduğunu ifade eden Yıldız, çırak bulmakta zorluk çektiklerini belirtti.

Bolu'da yaşayan Zafer Yıldız, kayınpederinden miras kalan dükkanda kırılan çaydanlıkları ve tencereleri tamir edip, eski bakır ev eşyalarını kalaylayarak ömürlerini uzatıyor.

Bolu'da yaşayan Zafer Yıldız, kayınpederinden miras kalan dükkanda kırılan çaydanlıkları ve tencereleri tamir edip, eski bakır ev eşyalarını kalaylayarak ömürlerini uzatıyor.