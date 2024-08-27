Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' Filmi Türkiye'nin Oscar Adayı

Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' Filmi Oscar Adayı

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un son eseri 'Hayat', 2023 yılı Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, bu haberi resmi bir açıklama ile duyurdu ve film yapımcılarına başarı dileklerini iletti.

Filmin Hikayesi

'Hayat' adlı film, genç bir kadın olan Hicran'ın hikayesini anlatıyor. Babası tarafından zorla nişanlanmaya itilen Hicran, bu durumu kabullenmez ve evden kaçar. Nişanlısı Rıza, Hicran'ın bu tutumunu başlangıçta umursamasa da zamanla bu durum canını sıkmaya başlar. Hicran'la yüzleşmeye karar veren Rıza, İstanbul'ya giderek nişanlısını bulmak için uzun bir arayışa çıkar.

Öne Çıkan Kadro

Filmin başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak paylaşıyor. Ayrıca, Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk gibi isimler de kadroda yer almakta.