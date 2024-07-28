Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 3 Zanlı Yakalandı

Zeytinburnu'nda Kanlı Bir Gece

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, iş yerleri aynı sokakta bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Olay, 23 Temmuz'da Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil üzerine faaliyet gösteren esnaflar arasında başlayan tartışma, bir aracın çarpması üzerine büyüyerek silahlı meleğe dönüştü.

Olayın Ardından Yapılan Operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, K.T. (37) isimli esnafın hayatını kaybetmesi ve İ.D. (48) isimli bir başka esnafın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimlikleri belirlenerek, G.D. (33), Y.D. (18) ve İ.D. (48) gözaltına alındı.

Polisin İncelemesi ve Diğer Detaylar

Polis ekipleri, şüphelilerin ifadelerine başvurmuş ve güvenlik kameralarını inceleyerek kavganın başlangıcına dair detayları tespit etmiştir. Olayla ilgili ifadeleri alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edilmiştir.

Beştelsiz Mahallesi'ndeki iş yerleri arasındaki bu kanlı olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş olup, olay anı ve şüphelilerin iş yerlerine ateş açma anları da görüntülenmiştir.