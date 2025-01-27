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Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 104. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ta, Alemdar Destanı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı ve İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi anıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:12
Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 104. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 104. Yıl Dönümü Coşkulu Kutlamalarla Anıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele döneminde gösterdiği cesaretle hatırlanan Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 104. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik, Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle başladı. Törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı coşkuyla okundu.

Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Can Şahin, Alemdar gemisinin önemi hakkında bilgi verdi. Şahin, Alemdar'ın Milli Mücadele'ye olan katkısının 1921'de Osmanlı nakliye gemisi Tirimüjgan'ın kurtarılmasıyla başladığını belirtti. Ayrıca, geminin ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Şahin, "Alemdar" gemisinin 23 Ocak 1921 tarihinde, 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan Ereğli'ye kaçırıldığını anımsatarak, Ereğli halkının bu gemiyi sahiplenerek her türlü yardımı sağlayarak milli mücadeleye olan inancını gösterdiğini ifade etti. Geminin, 27 Ocak 1921'de Fransız C-27 gambotu tarafından durdurulması üzerine yaşanan çatışmaların detaylarını aktardı.

Ayrıca, bu çatışma sırasında kalbinden vurulan Recep Kahya'nın, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi olarak en yüksek mertebeye ulaştığını dile getirdi. Şahin, Alemdar'ın 1959'da hizmet dışına çıkarıldığını, sonrasında özel firmalar tarafından kullanıldığını ve 1982'de sökülmek üzere satıldığını belirtti.

Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde Anma Programı

Törenin ardından, Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde ikinci bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Can Canver, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğrul, Alemdar'a İstiklal Madalyası verilmesi konusunda çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Etkinliğe, Zonguldak Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Vekili Kadir Tekin ve ilçe protokolü katıldı.

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