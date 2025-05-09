Zorlu Holding'in Eski CEO'suna Beraat: Dava Sonucu Açıklandı

Zorlu Holding'in Eski CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Beraat Kararı

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bekir Cem Köksal, ramazan ayının kutlanmamasına yönelik çalışanlarına gönderdiği e-posta nedeniyle “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan yargılandı. Ancak mahkeme, Köksal'ın beraatına hükmetti.

Duruşma ve Savunmalar

Duruşmada, sanık Bekir Cem Köksal, mağdur Ergün Güler ve avukatları yer aldı. Savunmasında, kendisinin kimsenin inanç hürriyetini engelleme niyetinin olmadığını belirten Köksal, mesajın sadece kurumsal bir iletişim dili olduğunu ifade etti. Güler'in uzun yıllar çalıştığı başarılı bir yönetici olduğunu dile getiren Köksal, olayın büyümesinin basına yansımasından kaynaklandığını söyledi.

Mağdur Ergün Güler de, Köksal'ın 25 yıldır birlikte çalıştıklarını ve aralarında herhangi bir inanç veya düşünce özgürlüğünü kısıtlayacak bir durum olmadığını vurguladı.

Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısı, sanık Köksal'ın 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ancak son sözünde beraatini isteyen sanık, mahkeme tarafından kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

İddianamedeki Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler tarafından 28 Şubat'ta gönderilen ramazan tebrikine cevap olarak Köksal'ın kutlamamaları öneren bir e-posta gönderdiği ve bunun bazı sosyal medya platformlarında da yer aldığı belirtildi. Bu e-posta içeriği nedeniyle, Köksal hakkında resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sonuç olarak, Köksal'ın yaptığı açıklamalar ve gönderdiği mesajlar göz önünde bulundurularak, mahkeme köksalın beraatine karar verdi.

Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle, "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılanan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal'ın beraatine karar verildi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bekir Cem Köksal (sol 3), mağdur Ergün Güler ve tarafların avukatları katıldı.

Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle, "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılanan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal'ın beraatine karar verildi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bekir Cem Köksal (sol 3), mağdur Ergün Güler ve tarafların avukatları katıldı.