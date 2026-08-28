30 ağustos, masadaki planların sahada çöktüğünü gösterdi

OMÜ'lü akademisyenden 30 Ağustos değerlendirmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Murzioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu zaferin sadece askeri bir başarıdan ibaret olmadığını vurguladı. Murzioğlu, konuşmasında zaferin sahada yazılan gerçeklerin, masada kurgulanan projelere üstün geldiğini ifade etti.

Zaferin askeri ve jeopolitik etkileri:

Murzioğlu, muharebe meydanında kazanılan zaferin uluslararası güç dengelerinde kalıcı etkiler yarattığını belirterek, 30 Ağustos 1922 tarihinin I. Dünya Savaşı sonrası galip devletlerin Yakındoğu ve Doğu Akdeniz'de tesis etmeye çalıştığı dengelerin çöktüğü bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ona göre, Büyük Taarruz ve Dumlupınar'da elde edilen bu mutlak üstünlük, sahada etkin olan askeri stratejinin kısa sürede diplomatik sonuçlar doğurmasını sağladı.

Sevr ve masada kurgulanan planların çöküşü:

Murzioğlu, 19. yüzyıldan itibaren diplomaside çizilen planların ve Sevr ile dayatılmaya çalışılan uygulamaların 30 Ağustos'ta fiilen başarısızlığa uğradığını ifade etti. Açıklamasında, 'Bu netice, masa başında çizilen haritaların, meşruiyetini halkından alan milli bir direniş karşısında hiçbir geçerliliğinin olmadığını tüm dünyaya kanıtlamıştır' sözlerini kullandı. Ayrıca, söz konusu askeri başarıların Mudanya Mütarekesine ve nihayetinde Lozan Barış Antlaşması'na uzanan diplomatik süreci başlattığını vurguladı.

Murzioğlu, bu sürecin sadece bir askeri kurtuluş değil; aynı zamanda Misak-ı Milli hedeflerini doğrulayan, tam bağımsız bir devlet kurma sürecinin siyasi temellerini attığını belirtti. Türk ordusunun elde ettiği üstünlüğün İtilaf Devletleri'ni diplomatik olarak geri çekilmeye zorladığını söyledi.

Kapanışta Murzioğlu, 30 Ağustos'un hatırlattığı tarihsel bilincin ve milli şuurun korunmasının önemine dikkat çekti ve bu mirasın bugüne taşınmasının temel görev olduğunu ifade etti.

NDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI MERKEZİ MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ NAZLI MURZİOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜYLE İLGİLİ "BU NETİCE, MASA BAŞINDA ÇİZİLEN HARİTALARIN, MEŞRUİYETİNİ HALKINDAN ALAN MİLLİ BİR DİRENİŞ KARŞISINDA HİÇBİR GEÇERLİLİĞİNİN OLMADIĞINI TÜM DÜNYAYA KANITLAMIŞTIR" DEDİ.