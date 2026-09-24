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Adana’da kapıları açık giden otobüs bisikletliyi düşürdü, sürücü durmadan uzaklaştı

Yüreğir'de seyir halindeki açık arka kapılı otobüsün çarpmasıyla bisikletli Mustafa Tiken savruldu; sürücü durmayıp uzaklaşırken olay kamerayla kaydedildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana’da kapıları açık giden otobüs bisikletliyi düşürdü, sürücü durmadan uzaklaştı

Olay anı ve ilk durum:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsünün arka kapısının açık olması, bisikletli Mustafa Tiken'in (42) düşmesine yol açtı. Otobüsün her iki kapısının açık olduğu ve arka kapının seyir halindeyken Tiken'e çarptığı görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tiken, olay anında otobüs şoförünün durmayıp yoluna devam ettiğini belirtti.

Tiken'in ifadeleri:

İkiz çocuklarının doğum günü için onlara bisiklet aldığı söyleyen Mustafa Tiken, kaza sırasında evine döndüğünü anlattı. Tiken, 'Oradan eve dönerken iki kapısı açık özel halk otobüsünün arka kapısı bana vurdu ve arkasına bakmadan yoluna devam etti' diyerek sürücünün durmamasına tepki gösterdi. Olay sonrası durumunu, 'Üç tane çocuğum var benim. Böyle bir şey olabilir mi? Beni düşürdü ve ardına bile bakmadı' sözleriyle özetledi ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirtti.

Güvenlik ve alınması gereken önlemler:

Tiken, kazanın bir şans eseri daha ağır sonuçlara yol açmadığını vurguladı ve toplu taşıma araçlarında yolcu ile sürücü güvenliğinin ihmal edildiğine dikkat çekti. Vatandaş, sürücünün tutumu ve aracın kapılarının açık seyretmesine ilişkin endişesini şöyle dile getirdi: 'Klima açmamak için kapılar açık gidiyorlar', 'Allah korusun ön kapı çarpsaydı araç beni altına alabilirdi' ve 'Yaşlı birisi de olabilirdi, ufak çocuk da olabilirdi. Sakat veya özürlü birisi de olabilirdi' sözleriyle tekrarladı. Olay anının kaydedilmiş olması, hem yaşanan tehlikenin belgelenmesi hem de sorumlulara yönelik soruşturma sürecinde önemli bir delil niteliği taşıyor.

Görüntülerde otobüsün arkasına bakmadan uzaklaşması ve yolcunun zarar görmesine rağmen şoförün durmaması öne çıkan unsurlar arasında. Olayla ilgili yetkili kurumların ve halk otobüsü işletmelerinin benzer riskleri önlemeye yönelik adımlar atması gerektiği ifade ediliyor.

MUSTAFA TİKEN, “KLİMA AÇMAMAK İÇİN KAPI AÇIK GİDİYORLAR, BENİM YERİME YAŞLI BİRİSİ DE OLABİLİRDİ”...

MUSTAFA TİKEN, “KLİMA AÇMAMAK İÇİN KAPI AÇIK GİDİYORLAR, BENİM YERİME YAŞLI BİRİSİ DE OLABİLİRDİ” DEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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