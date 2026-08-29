Adana'da NARKOTIR'le tedbir ve farkındalık vurgusu

Adana polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü desteğiyle Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğinde kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen NARKOTIR faaliyetiyle vatandaşları uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

etkinliğin amacı:

Faaliyetin temel hedefi, toplumda bilinçlenme ve farkındalık oluşturmak olarak açıklandı. Ekipler, etkinlik boyunca ziyaretçilere uyuşturucu ve yasaklı maddelerin insan vücuduna verdiği zararları anlaşılır bir dille aktardı ve korunma yollarına dikkat çekti.

ebeveynlere ve gençlere yönelik bilgilendirme:

Polis ekipleri, özellikle çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uyarılara yer verdi. Ebeveynlere, uyuşturucu madde kullanımını erken dönemde fark edebilmeye yönelik yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı ve dikkat edilmesi gereken davranış değişiklikleri anlatıldı.

Etkinlik sırasında ekipler, vatandaşların sorularını yanıtlayarak uygulamada karşılaşılan durumlar ve alınabilecek tedbirler hakkında yönlendirici bilgi sağladı. Faaliyet, halkla doğrudan iletişim kurularak bilgi paylaşımı ve soru-cevap seanslarıyla tamamlandı.

ADANA’DA POLİS EKİPLERİ, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA NARKOTIR İLE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.