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Kuzey Kıbrıs'ta turuncu alarm: kıyılarda kırmızı bayrak, iç kesimlerde kuvvetli fırtına

Sivil Savunma Teşkilatı'nın turuncu uyarısıyla KKTC'de 10.00-19.00 arasında gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:23

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuzey Kıbrıs'ta turuncu alarm: kıyılarda kırmızı bayrak, iç kesimlerde kuvvetli fırtına

Hava durumu uyarısı:

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ülke genelinde beklenen olumsuz koşullar nedeniyle turuncu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00-19.00 arasında bazı bölgelerde şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve güçlü rüzgarların etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısı yaptı ve su baskını yaşanan veya suyla kaplı yollardan kesinlikle geçilmemesi uyarısında bulundu. Ayrıca bodrum katlar ile düşük kotlu ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durulması istendi.

Girne ve kuzey kıyılarındaki önlemler:

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyardı. Şenkul, Girne'deki tüm plajlara kırmızı bayrak çekildiğini ve belediye ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Güzelyurt ve Lefkoşa'da yerel etkiler:

Yerel kaynaklara göre Güzelyurt bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi ve Güzelyurt-Kalkanlı yolu trafik akışına kapatıldı. Başkent Lefkoşa ve çevresindeki farklı kesimlerde reklam panolarının uçtuğu kaydedildi.

Rum kesiminde dolu ve hortum:

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) tarafında da olumsuz hava etkili oldu; bazı bölgelerde şiddetli sağanak ve çapı 5 santimetreyi bulan dolu taneleri gözlendi. Deniz üzerinde oluşan hortum görüntüleri kaydedildi ve yetkililerin uyarıları sürüyor.

FIRTINA HASARA YOL AÇTI

FIRTINA HASARA YOL AÇTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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