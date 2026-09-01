Adı doğduğu sokakta yaşayacak: Sadık Cem Akın'a vefa kararı

Adı doğduğu mahallede yaşatılacak:

Görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Sadık Cem Akının aziz hatırası, doğup büyüdüğü Sivrihisarın Kaymaz Mahallesinde kalıcı hale getiriliyor.

Karar ve uygulama:

Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye meclisinin 1 Eylül 2026 tarihli toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Kaymaz Mahallesi'nde yeni açılan sokağa 'Şehit Sadık Cem Akın Sokağı' adı verildiği bildirildi. Alınan kararın ardından gerekli düzenlemelerin tamamlanacağı belirtildi.

Anma ve toplumsal anlamı:

Açıklamada, vatanı ve milleti uğruna görev yaparken hayatını kaybedenlerin isimlerinin yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. Belediye yetkilileri, isminin doğduğu topraklarda yaşatılmasının gelecek kuşaklara aktarılacak bir hatıra olacağını belirterek, Sadık Cem Akını rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

POLİS MEMURU SADIK CEM AKIN