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Adı doğduğu sokakta yaşayacak: Sadık Cem Akın'a vefa kararı

Görevi başında rahatsızlanarak vefat eden polis memuru Sadık Cem Akın'ın adı, Sivrihisar Kaymaz Mahallesi'ndeki yeni sokağa verilerek yaşatılacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Adı doğduğu sokakta yaşayacak: Sadık Cem Akın'a vefa kararı

Adı doğduğu mahallede yaşatılacak:

Görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Sadık Cem Akının aziz hatırası, doğup büyüdüğü Sivrihisarın Kaymaz Mahallesinde kalıcı hale getiriliyor.

Karar ve uygulama:

Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye meclisinin 1 Eylül 2026 tarihli toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Kaymaz Mahallesi'nde yeni açılan sokağa 'Şehit Sadık Cem Akın Sokağı' adı verildiği bildirildi. Alınan kararın ardından gerekli düzenlemelerin tamamlanacağı belirtildi.

Anma ve toplumsal anlamı:

Açıklamada, vatanı ve milleti uğruna görev yaparken hayatını kaybedenlerin isimlerinin yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. Belediye yetkilileri, isminin doğduğu topraklarda yaşatılmasının gelecek kuşaklara aktarılacak bir hatıra olacağını belirterek, Sadık Cem Akını rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

POLİS MEMURU SADIK CEM AKIN

POLİS MEMURU SADIK CEM AKIN

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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