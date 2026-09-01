Dolar 48,2714 +0,01%
Euro 56,0028 -0,21%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.847,40 -1,55%
EUR/USD 1,1597 -0,22%
Brent Petrol 92,51 +2,23%
--°

anamur'da adli yıl açılışı ve gecikmeyen yargı vurgusu

Anamur'daki adli yıl açılışında Başsavcı Tanju Çatlı, gecikmeyen yargı ilkesini vurgulayıp Yargının Etkinliği Bürosu'nun önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 18:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

anamur'da adli yıl açılışı ve gecikmeyen yargı vurgusu

Anamur'da adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ilçede düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuştu. Çatlı, yeni adli yılda önceliklerinin gecikmeyen yargıyı tüm süreçlerin merkezine koymak olduğunu belirtti. Konuşmasında dosya birikimini önlemeye yönelik uygulamaların güçlendirileceğini ve hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığının tavizsiz korunacağını vurguladı.

yargının etkinliği bürosunun rolü:

Başsavcı Çatlı, Adalet Bakanı Akın Gürlek vizyonuyla hayata geçirilen Yargının Etkinliği Bürosu'nun dosya birikiminin önlenmesi ve yargı süreçlerinin hızlandırılması bakımından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu büro aracılığıyla uygulamaya konulacak yöntemlerin, geciken süreçleri kısaltarak hem adaletin erişilebilirliğini hem de yargı hizmetlerinin etkinliğini artırması hedefleniyor.

tören ve anma bölümü:

Tören kapsamında adalet uğruna hayatını kaybeden yargı mensupları da anıldı. Programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu, hakimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar ile adliye personeli katıldı. Topaloğlu ve Baro Temsilcisi Ali Kaan Doğan da törende konuşma yaptı.

Çatlı, sözlerini "Maddi gerçeğin peşinde, adaletin yanında ve gecikmeyen yargının hizmetinde olmak temel ilkemizdir" cümlesiyle özetledi ve yeni adli yıl için kararlılık mesajı verdi.

ANAMUR ADLİYESİ&#039;NDE DÜZENLENEN TÖRENDE İLÇE KAYMAKAMI KEMAL DURU, ANAMUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI...

ANAMUR ADLİYESİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENDE İLÇE KAYMAKAMI KEMAL DURU, ANAMUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI TANJU ÇATLI GARNİZON KOMUTANI ALBAY SERHAN GÜNGÖR, ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SÜREYYA TOPALOĞLU, HÂKİMLER, CUMHURİYET SAVCILARI, AVUKATLAR VE ADLİYE PERSONELLERİ YER ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Balıkesir’de yeni dönemin astsubayları: 966 mezun, İHA sınıfından ilk öncüler
images

Denizlerin yeni bekçileri: 456 astsubay yemin etti
images

Karasu'da yeni adli yılda adalet ve hukukun üstünlüğü vurgulandı
images

Adı doğduğu sokakta yaşayacak: Sadık Cem Akın'a vefa kararı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balıkesir’de yeni dönemin astsubayları: 966 mezun, İHA sınıfından ilk öncüler

Antalyaspor Bandırma'da Soner'in golüyle 1-0 kazandı

Konya'da ağustos operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Konya'da 2863 sayılı kanun kapsamında operasyonda sikke ve kazı malzemeleri ele geçirildi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı