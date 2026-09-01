anamur'da adli yıl açılışı ve gecikmeyen yargı vurgusu

Anamur'da adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ilçede düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuştu. Çatlı, yeni adli yılda önceliklerinin gecikmeyen yargıyı tüm süreçlerin merkezine koymak olduğunu belirtti. Konuşmasında dosya birikimini önlemeye yönelik uygulamaların güçlendirileceğini ve hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığının tavizsiz korunacağını vurguladı.

yargının etkinliği bürosunun rolü:

Başsavcı Çatlı, Adalet Bakanı Akın Gürlek vizyonuyla hayata geçirilen Yargının Etkinliği Bürosu'nun dosya birikiminin önlenmesi ve yargı süreçlerinin hızlandırılması bakımından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu büro aracılığıyla uygulamaya konulacak yöntemlerin, geciken süreçleri kısaltarak hem adaletin erişilebilirliğini hem de yargı hizmetlerinin etkinliğini artırması hedefleniyor.

tören ve anma bölümü:

Tören kapsamında adalet uğruna hayatını kaybeden yargı mensupları da anıldı. Programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu, hakimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar ile adliye personeli katıldı. Topaloğlu ve Baro Temsilcisi Ali Kaan Doğan da törende konuşma yaptı.

Çatlı, sözlerini "Maddi gerçeğin peşinde, adaletin yanında ve gecikmeyen yargının hizmetinde olmak temel ilkemizdir" cümlesiyle özetledi ve yeni adli yıl için kararlılık mesajı verdi.

ANAMUR ADLİYESİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENDE İLÇE KAYMAKAMI KEMAL DURU, ANAMUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI TANJU ÇATLI GARNİZON KOMUTANI ALBAY SERHAN GÜNGÖR, ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SÜREYYA TOPALOĞLU, HÂKİMLER, CUMHURİYET SAVCILARI, AVUKATLAR VE ADLİYE PERSONELLERİ YER ALDI.