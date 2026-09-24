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Adıyaman Atatürk Caddesi'nde sokak kavgası: bir kişi yaralandı, üç kişi gözaltına alındı

Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada M.M.F. darp edildi; polis müdahalesiyle üç kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 00:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman Atatürk Caddesi'nde sokak kavgası: bir kişi yaralandı, üç kişi gözaltına alındı

Adıyaman Atatürk Caddesi'nde sokak kavgası: bir kişi yaralandı, üç kişi gözaltına alındı

Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.M.F. darp edilerek yaralandı.

olayın seyri:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler müdahalede bulunarak tarafları ayırdı ve kavgayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şahsı gözaltına aldı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Darp sonucu yaralanan M.M.F., polis ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili olarak adli süreç başlatıldı ve yetkililer olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA, İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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