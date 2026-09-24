Kırıkkale'de aranan üç hükümlü operasyonla cezaevine teslim edildi

operasyon detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı. Operasyon kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı.

yakalananların suçları ve cezaları:

N.A. hakkında hükümlü ve tutuklunun kaçması, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından üç ayrı dosyada toplam 5 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi.

M.Ç. hakkında çocuğun soy bağını değiştirmek suçundan 5 yıl hapis cezası, S.S. hakkında ise basit yaralama suçundan 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

son işlem:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç hükümlü, gerekli tutanak ve evrak işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

"HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN KAÇMASI", "BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE SİLAHLA TEHDİT" İLE "RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA, TAŞIMA VEYA BULUNDURMA" SUÇLARINDAN 3 AYRI DOSYADA TOPLAM 5 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN N.A. YAKALANDI.