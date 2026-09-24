Dolar 48,8525 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.794,45 +0,17%
EUR/USD 1,1387 -0,01%
Brent Petrol 97,76 -0,37%
--°

Kırıkkale'de aranan üç hükümlü operasyonla cezaevine teslim edildi

Kırıkkale'de polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firariyi düzenlenen operasyonda yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 00:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de aranan üç hükümlü operasyonla cezaevine teslim edildi

operasyon detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı. Operasyon kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı.

yakalananların suçları ve cezaları:

N.A. hakkında hükümlü ve tutuklunun kaçması, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından üç ayrı dosyada toplam 5 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi.

M.Ç. hakkında çocuğun soy bağını değiştirmek suçundan 5 yıl hapis cezası, S.S. hakkında ise basit yaralama suçundan 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

son işlem:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç hükümlü, gerekli tutanak ve evrak işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

&quot;HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN KAÇMASI&quot;, &quot;BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE SİLAHLA TEHDİT&quot; İLE...

"HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN KAÇMASI", "BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE SİLAHLA TEHDİT" İLE "RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA, TAŞIMA VEYA BULUNDURMA" SUÇLARINDAN 3 AYRI DOSYADA TOPLAM 5 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN N.A. YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı
images

Kula'da balkonda dengesini yitiren 17 yaşındaki kız 3. kattan düştü
images

Niğde'de bulvarda çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
images

Tem otoyolunda tekstil yüklü tır küle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdik

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor