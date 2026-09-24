Dolar 48,8525 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.794,45 +0,17%
EUR/USD 1,1387 -0,01%
Brent Petrol 97,76 -0,37%
--°

Tut'ta devrilen atv sürücüsü yüksek alkollü çıktı, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yüksek oranda alkollü olduğu belirtilen ATV sürücüsü Mehmet B., kontrolü kaybedip devrildi; yaralı önce Tut sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 00:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tut'ta devrilen atv sürücüsü yüksek alkollü çıktı, hastaneye kaldırıldı

Tut ilçesinde atv kazası

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün yüksek oranda alkol etkisinde olduğu öğrenilen bir atv devrildi. Olayda sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. isimli sürücü, ilçede aracın kontrolünü kaybederek devrildi. İlk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi ve soruşturma:

Tut İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından durumu değerlendirilip ileri tetkik için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının, yapılan kontrollerde yüksek oranda alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, DEVRİLEN ATV MOTORUNUN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, DEVRİLEN ATV MOTORUNUN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı
images

Kula'da balkonda dengesini yitiren 17 yaşındaki kız 3. kattan düştü
images

Niğde'de bulvarda çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
images

Tem otoyolunda tekstil yüklü tır küle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdik

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor