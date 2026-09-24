Tut'ta devrilen atv sürücüsü yüksek alkollü çıktı, hastaneye kaldırıldı

Tut ilçesinde atv kazası

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün yüksek oranda alkol etkisinde olduğu öğrenilen bir atv devrildi. Olayda sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. isimli sürücü, ilçede aracın kontrolünü kaybederek devrildi. İlk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi ve soruşturma:

Tut İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından durumu değerlendirilip ileri tetkik için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının, yapılan kontrollerde yüksek oranda alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, DEVRİLEN ATV MOTORUNUN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.