Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Vali Küçük esnafla yüz yüze görüştü: talepler masaya yatırıldı

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve milletvekili Hüseyin Özhan ile Besni'de esnafı tek tek ziyaret edip taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Küçük esnafla yüz yüze görüştü: talepler masaya yatırıldı

Vali ve heyetin Besni ziyareti

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve beraberindeki heyet Besni ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan de hazır bulundu.

Esnafla birebir görüşmeler:

Heyet, Besni Millet Bahçesi çevresinde faaliyet gösteren esnafı tek tek dolaşarak iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Görüşmelerde esnafın saha deneyimleri, günlük işlemler sırasında yaşanan sıkıntılar ve bölgeye ilişkin öneriler aktarıldı.

Geri bildirim ve temenniler:

Vali Küçük, esnaftan gelen talepler ve öneriler hakkında bilgi aldı; yürütülen çalışmaların esnaf açısından kolaylaştırılması yönünde notlar tutuldu. Ziyaretin sonunda Vali Abdullah Küçük, esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Ziyaret, yerel yönetim ve esnaf arasında doğrudan iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan, taleplerin sahadan alınarak değerlendirilmesine yönelik bir adım olarak kayda geçti.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK VE BERABERİNDEKİ HEYET BESNİ İLÇESİNDE ESNAFLARLA BİR ARAYA...

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK VE BERABERİNDEKİ HEYET BESNİ İLÇESİNDE ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sağanak altında saygı: Samsun'da 30 Ağustos çelenk töreni
images

Kız öğrencilere 391 yataklı konaklama desteği için yeni dönem başvuruları açıldı
images

Gölbaşı'nda akşam düşen yıldırım orman yangınına yol açtı
images

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başkanından 30 Ağustos mesajı: birlik ve üretim...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Didim'de 31. barış şenliği: ayrı dillerde aynı ezgi için buluşma

Zaferin mirası: vatanın bekası için birlik çağrısı

Söke esnafına Mevlid-i Nebi haftası ziyaretleriyle ahlak vurgusu

Mevlana meydanı Talas'ta geceyi aydınlatan yaşam alanına dönüştü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor