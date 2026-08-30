Tortum'da er meydanı coşkusu: 600 sporcu, altın kemer Fatih Yaşarlı'ya

Tortum'da geleneksel karakucak şöleni

Erzurum'un Tortum ilçesinde bu yıl 136.'sı düzenlenen Uluslararası Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve İran'dan gelen sporcuların da yer aldığı organizasyonda yaklaşık 600 güreşçi er meydanında ter döktü. Etkinlik, bölge halkının ilgisiyle renkli görüntüler oluşturdu.

Müsabakalar ve sonuçlar:

Başpehlivanlık kategorisinde 44 güreşçi ter döktü. Zorlu eleme ve çeyrek finallerin ardından finale kalan isimler Fatih Yaşarlı ile Efe Anıl Al oldu. Final müsabakasında rakibini mağlup eden Fatih Yaşarlı, 136. Tortum Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başaltı kategorisinin pehlivanı ise Ahmet Bilici olarak belirlendi; Bilici'nin sahnede sergilediği kartal peşrevi güreş severlerin beğenisini topladı.

Organizasyon, katılım ve ağalık ihalesi:

Geleneksel spor kültürünün önemli bir parçası olan karakucak güreşlerini izlemek için çok sayıda vatandaş alana gelirken müsabakalar boyunca coşkulu bir atmosfer oluştu. Geleneksel ağalık ihalesinde geçen yılın ağası iş insanı Cabar Erdoğan, 2 milyon 125 bin liralık teklif vererek 2026 yılı Tortum Karakucak Güreşleri Meydan Ağası seçildi.

Belediye başkanı ve yerel yetkililerin mesajı:

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtip katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. Yiğider, mevcut güreş arenasının yetersiz kaldığını belirterek gelecek yıllarda daha fazla sporcu ve izleyicinin ağırlanabilmesi amacıyla arena kapasitesinin büyütüleceğini ifade etti ve organizasyona katkı verenlere teşekkür etti.

Güreş festivaline Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu, Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, çok sayıda iş insanı ve vatandaş katıldı.

ERZURUM'UN TORTUM İLÇESİNDE BU YIL 136.'Sİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI GELENEKSEL ALTIN KEMER KARAKUCAK GÜREŞ FESTİVALİ, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.