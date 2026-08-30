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Onuachu'nun suskunluğu sınavı: Diyarbakır'da gol beklentisi

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, yeni sezonda resmi maçlarda 313 dakika forma giyip henüz gol atamadı; Diyarbakır'daki Amed maçında bu suskunluğu bozması bekleniyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Onuachu'nun suskunluğu sınavı: Diyarbakır'da gol beklentisi

onuachu'nun sezona sessiz başlaması:

Trabzonspor'un geçen sezonki gol yükünü çeken isimlerden olan Paul Onuachu, 2026-2027 sezonuna beklentilerin altında başladı. Bordo-mavililerin Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 resmi karşılaşmada toplam 313 dakika forma giyen Nijeryalı golcü henüz golle buluşamadı.

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında sırasıyla 90 ve 87 dakika görev yapan Onuachu, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Ferencvaros ile oynanan iki maçta da sahadaydı; ilk maçta 90, rövansında ise 46 dakika süre aldı. Her iki platformda da gol kaydedememesi, sezonun erken döneminde gol yükünün paylaşımı ve forvetin ritim arayışını gündeme taşıdı.

diyarbakır sınavı ve beklentiler:

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde özellikle hücum hattının en önemli ismi olan Onuachu'ya yönelen beklenti, Diyarbakır'da gol sessizliğinin son bulması yönünde.

Geçen sezon takım formasıyla toplam 26 gol atan Onuachu, Süper Lig'de attığı 22 golle gol krallığını Shomurodov ile paylaşmıştı. Bu performans, taraftar ve takım açısından yeni sezonda da aynı üretkenliğin beklenmesine yol açıyor; ancak şu anki veriler, Onuachu'nun yeniden ritim yakalaması gerektiğini gösteriyor.

Teknik ekip ve taraftarlar için Diyarbakır maçı, Onuachu'nun özgüvenini tazelemesi ve skor katkısını tekrar başlatması adına önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Bordo-mavililerin hücum planları ile Onuachu'nun oyun içi konumlandırılması, bu maçın kilit meseleleri arasında yer alacak.

TRABZONSPOR’UN GEÇTİĞİMİZ SEZON GOL YÜKÜNÜ SIRTLAYAN PAUL ONUACHU, 2026-2027 SEZONUNA SESSİZ...

TRABZONSPOR’UN GEÇTİĞİMİZ SEZON GOL YÜKÜNÜ SIRTLAYAN PAUL ONUACHU, 2026-2027 SEZONUNA SESSİZ BAŞLADI. BORDO-MAVİLİLERİN SÜPER LİG VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE OYNADIĞI 4 RESMİ KARŞILAŞMADA TOPLAM 313 DAKİKA SÜRE ALAN NİJERYALI GOLCÜ, HENÜZ GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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