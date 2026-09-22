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Adıyaman'da ileri otonom sistemler yarışması sahaya indi

TEKNOFEST 2026'de Adıyaman'da düzenlenen İleri Otonom Sistemler Yarışması'nda 30 takım ve 263 yarışmacı, İHA ile İKA'yı afet senaryosunda otonom yönetiyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da ileri otonom sistemler yarışması sahaya indi

TEKNOFEST 2026 kapsamında Adıyaman'da sürdürülen yarışma

TEKNOFEST 2026 bünyesinde düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması Adıyaman'da devam ediyor. TUSAŞ koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte genç mühendis ve tasarımcılar, otonom sistemler, yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarındaki çözümlerini saha koşullarında test ediyor.

Yarışmanın senaryosu ve görev tanımı:

Takımlardan, afet sonrası operasyon koşullarını simüle eden bir senaryo çerçevesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracı (İKA)nın koordineli çalışacağı otonom bir sistem geliştirmeleri bekleniyor. Operasyon sahasında İKA’nın başlangıç noktasından hedef bölgeye ulaşması için birden fazla güzergah bulunuyor; yarışma günü bu güzergahlardan yalnızca biri açık tutuluyor, diğerleri ise fiziksel engellerle kapatılıyor. Sistemlerin görevi, açık olan güzergahı otonom biçimde tespit etmek ve görevi tamamlamak.

İHA’lara ilişkin test uçuşlarında ise ekiplerin, test alanında açık güzergahı görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları ile tespit ederek elde ettikleri bilgiyi gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonuna aktarmaları değerlendiriliyor. Bu süreçte sensör füzyonu, düşük gecikmeli iletişim ve otonom karar mekanizmalarının performansı ön plana çıkıyor.

süreç, katılım ve takvim:

T3 Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Saadet Benli, yarışmanın ilk gününde jüri karşısında sunum aşamalarının yapıldığını belirtti. İlk aşama olarak yürütülen sunumların ardından 30 takım arasından yaklaşık 263 yarışmacının katıldığı yarışmanın birinci etabında 10 takımın elenip, finale 20 takımın kalmasının planlandığını söyledi.

Benli, halka açık gösterimlerin yarışmanın son üç günü olan 23, 24, 25 Eylül tarihlerinde Adıyamanlılar ve ziyaretçilere açık şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Etkinlik, katılımcılara gerçek dünya koşullarında otonom çözümler geliştirme ve test etme imkanı sunarken, sektörle üniversite arasındaki iş birliğini de güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yarışma boyunca değerlendirilen kriterler arasında görev tamamlanma süresi, otonom karar doğruluğu, iletişim güvenilirliği ve görüntü işleme başarımı bulunuyor. Etkinlik, bölgedeki teknoloji ekosistemine katkı sağlama ve genç yeteneklerin deneyim kazanmasına zemin hazırlıyor.

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI...

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI, ADIYAMAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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