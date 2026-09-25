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Adıyaman'da kopan elektrik teli kuru otlukta yangın çıkardı

Adıyaman'ın Çemberlitaş Köyü'nde kopan elektrik kablosu kuru otlukta yangın çıkardı; bir mikser sürücüsü tazyikli suyla müdahale ederek evlere sıçramasını önledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da kopan elektrik teli kuru otlukta yangın çıkardı

Adıyaman'ın Çemberlitaş Köyü'nde kopan kablo yangına neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü içerisinde bulunan elektrik kablosunda kopma meydana geldi. Kopan tellerin yere temas etmesiyle çevredeki kuru otluk alanda yangın çıktı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden bir mikser sürücüsü, araçta bulunan tazyikli suyla alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni:

Edinilen bilgilere göre yangına, kopan elektrik kablolarının zemine temas etmesi sebep oldu. Olayla ilgili olarak alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

ADIYAMAN’DA, İKAMETLERİN ARASINDA KOPARAK YERE DÜŞEN ELEKTRİK KABLOLARI KURU OT YANGININA NEDEN...

ADIYAMAN’DA, İKAMETLERİN ARASINDA KOPARAK YERE DÜŞEN ELEKTRİK KABLOLARI KURU OT YANGININA NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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