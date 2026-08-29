Adıyaman'da taşıma sırasında minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı

Merkez İndere TOKİ'de sabah meydana gelen kaza

Adıyaman'da sabah saatlerinde, tütün işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Olay, Merkez İndere TOKİ bölgesinde gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, sürücü M.A. yönetimindeki 02 AGD 858 plakalı minibüs, tütün işçilerini taşıdığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada yaralananlardan 9 kişi ayakta tedavi edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Akbaba, Bilgin Tak, Habibe Mutlu ve Berfin Akçal isimli yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel durumuyla ilgili resmi sağlık açıklamaları bekleniyor.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; olayın oluş nedeninin tespiti için inceleme sürüyor.

YARALILAR ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE KALDIRILDI. (ARŞİV)